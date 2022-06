Sterke opmars Alex Marquez: “Belangrijk voor mijn toekomst”

In de vierde vrije training van het GP-weekend in Catalonië kwam Alex Marquez hard ten val. Daarbij liep hij een lichte hersenschudding op, waardoor hij niet kon deelnemen aan de kwalificatie. Op zondag kreeg hij van de artsen groen licht om van start te gaan, al moest hij wel vanaf de laatste plaats vertrekken. De Spanjaard legde een ijzersterk optreden op het asfalt en werkte zich op tot de tiende stek.

Zeker nu de toekomst van ‘het broertje van’ bij LCR en Honda onzeker is, is dit resultaat een welkome opsteker. Toch blijft hij kritisch: “Uitstekend? Nee. We presteren verre van uitstekend”, zegt Marquez over zijn race. “Ik geef ons een 6. Het was goed, niet uitstekend. We hebben min of meer ons weekend gered. Ik heb gewoon elke ronde 100 procent gegeven en geprobeerd om te genieten. Dat is alles. Ik moest de zachte achterband zien te managen. Wat mij betreft was dat de enige logische keuze voor de race. HRC heeft me wel honderd keer gevraagd of ik dat wel zeker wist, net als Michelin en iedereen. Ik was er vrij zeker van, want met de medium en hard was de motor onmogelijk te besturen bij de ingang van de bochten. We hebben dus een moeizaam weekend gered. Elk resultaat is nu belangrijk voor mijn toekomst.”

Moto2-topper Ai Ogura heeft de beste kaarten in handen om in 2023 de overstap te maken naar LCR. Ook Jack Miller werd genoemd bij het team, maar hij lijkt op weg naar het fabrieksteam van KTM.