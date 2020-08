Mir laakt wedstrijdleiding: “Espargaro had straf moeten krijgen”

Mir ging aan de leiding in de GP van Stiermarken tot de rode vlag in de zeventiende ronde gezwaaid werd. Hij had voor de tweede race over twaalf ronden geen nieuwe voorband meer en dat brak hem op na de herstart. Miguel Oliveira ging er met de overwinning vandoor na de herstart. Mir kwam uiteindelijk als vierde aan de finish, op zeven tienden van de Portugese coureur. “Er valt niet veel te zeggen, we hebben het allemaal gezien. Het is erg jammer, ik voelde me het hele weekend ontzettend goed. Maar vandaag was het niet onze dag en dat moeten we accepteren. We moeten het positieve meenemen, we zouden hier winnen en nu moeten we ons richten op de volgende wedstrijd”, zei Mir na afloop van de wedstrijd. “Ik voel me geen morele winnaar, Oliveira heeft de punten gepakt. Maar we hebben een punt gemaakt. We staan waar we willen staan en die overwinning komt wel. Vandaag was het nog niet mijn beurt, maar ik voel me ook geen morele winnaar. Het team heeft het goed gedaan en we hadden de zege verdiend, maar dat mocht niet zo zijn.”

En zo werd het een hele frustrerende middag voor de 22-jarige Spanjaard. Tijdens de kwalificatie werd hij naar eigen zeggen gehinderd door Andrea Dovizioso, maar de Italiaan werd niet bestraft. Zondagmiddag richtte de woede van Mir en zijn Suzuki-team zich op Pol Espargaro, die in de laatste bocht buiten de baan ging. De coureur werd daar weliswaar toe gedwongen door Jack Miller, maar Mir vindt het onterecht dat de KTM-rijder zijn derde plaats mocht houden omdat hij de kortste lijn naar de finish pakte. “In de eerste bocht gleed m’n achterkant een beetje en ging ik te wijd, daar kreeg ik een straf voor”, vervolgde Mir, die van de wedstrijdleiding een plekje plaats moest geven in de eerste ronde. “Ik gaf met alle plezier een plekje terug, maar ik denk dat het niet goed is dat de anderen niet bestraft worden. Ze hebben [Jorge] Martin [in de Moto2-race] een zege ontnomen en als je er iets van begrijpt weet je dat hij niets gewonnen heeft door op het groene deel te komen.”

Hij vervolgde: “Pol ging van de baan af in de laatste bocht en besloot via de buitenkant weer terug op de baan te komen. Jack had de lijn, maar Pol wist dat hij van de buitenkant weer snelheid kon maken. Dat deed hij en hij kwam voor me terug, maar hij kreeg geen straf. Hij dacht wel dat hij een straf kreeg, want hij zou naar z’n pits rijden en niet naar parc fermé. Pol heeft heel goed gereden, maar mijn klacht gaat over het gedrag van de wedstrijdleiding. Als er een regel bestaat moet die opgevolgd worden, dit is een grap.”

Met medewerking van German Garcia Casanova