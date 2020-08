Oliveira: “Heb altijd tegenslagen moeten overwinnen”

Oliveira profiteerde zondagmiddag op de Red Bull Ring van het duel tussen Jack Miller en Pol Espargaro. Waar de beide kemphanen een beetje te wijd gingen en vooral oog voor elkaar hadden, ging Oliveira binnendoor en pakte hij zijn eerste zege in de MotoGP. Hij bezorgde Tech 3 daarmee de eerste overwinning op het hoogste niveau, bovendien was het de eerste keer dat een Portugese rijder zegevierde in de MotoGP of 500cc. Oliveira’s succes zat er al een tijdje aan te komen. Tijdens de tweede Jerez-race stond hij als vijfde op de grid, maar werd hij in de eerste bocht getorpedeerd door merkgenoot Brad Binder. In de Grand Prix van Oostenrijk ging de coureur eraf na een aanraking met Espargaro, eveneens een KTM-rijder. Vorig seizoen had Oliveira in Silverstone een aanvaring met Johann Zarco, destijds ook nog in dienst van KTM. Daarbij raakte hij geblesseerd en na een zware valpartij op Phillip Island was het seizoen helemaal voorbij.

De overwinning van zondag was wat dat betreft een bevrijding: “Het is altijd zo gegaan tijdens m’n loopbaan, niets ging eenvoudig. Ik heb altijd hard moeten werken en ik heb niets cadeau gekregen”, sprak een nuchtere Oliveira na afloop. “Vorig jaar heb ik veel geleerd, vooral vanwege de schouderblessure. Ik heb de tweede helft van het seizoen met die blessure moeten rijden en dat was erg pijnlijk. Ook was ik mentaal niet helemaal goed voorbereid. Om op dit moment terug te komen op deze plek is een ongelooflijk grote stap. Ik heb dit niet alleen gedaan, m’n team is geweldig en de KTM-fabriek heeft me geweldig ondersteund. Ze hebben vertrouwen in mij en hebben me altijd goed geholpen.”

'Wist dat er een kans zou komen'

Oliveira zat in de slotfase van de race – die na de rode vlag voor Maverick Viñales nog maar twaalf ronden duurde – op de eerste rij toen Espargaro en Miller voor de overwinning streden. “Je kunt het niet echt voorspellen in zo’n race over twaalf ronden. Ik ging een beetje naar voren, we hoefden niet te denken aan onze banden of aan de brandstof”, vervolgde hij. “Het was wat dat betreft een makkelijke race. Ik wist dat Pol en Jack erg sterk waren en had niet gedacht dat ik ze op een normale manier had kunnen pakken. Maar Pol begon meer te verdedigen, Jack ging voor de overwinning in de laatste bochten. Ik wist dat er een kans zou komen. Ik heb ’t een beetje op veilig gespeeld en kon gewoon langs de binnenkant. Zo heb ik de overwinning gepakt.”