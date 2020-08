Quartararo niet langer 'overtuigd' van titelkandidatuur

Na een dominante vertoning in de eerste twee races, was de 21-jarige Fransman aanzienlijk minder succesvol in de race op Brno (zevende), en de beide races in Spielberg (achtste en dertiende). De Red Bull Ring is een van de moeilijkste circuits voor de Yamaha, het gebrek aan topsnelheid zorgt ervoor dat de M1’s in racetrim moeilijk kunnen vechten tegen de andere merken. Toch eindigde Quartararo vorig seizoen op de derde plaats in de GP van Oostenrijk. Het goed gevoel van vorig jaar vond Quartararo de afgelopen weekenden geen moment.

“We zijn natuurlijk nog steeds kandidaat voor de wereldtitel, maar ik heb niet zoveel vertrouwen als in Jerez”, aldus de Yamaha SRT-rijder, gevraagd of hij zichzelf nog vol vertrouwen titelkandidaat kan noemen vanwege de huidige dip. “In Jerez ging alles goed, alles ging heel erg goed. Maar het lijkt erop dat we steeds meer problemen hebben, we zijn aan het worstelen. Oostenrijk is een lastig circuit voor ons, maar vorig jaar had ik hier een heel goed gevoel. Toen eindigde ik als derde en stond ik op het podium. Het gevoel was dit jaar compleet anders. We hebben veel aan Yamaha gevraagd en hopen dat we de positieve zaken mee kunnen nemen naar Misano. Dat is zeker een goed circuit voor ons, maar de problemen blijven. Daar moeten we aan werken.”

De GP van Stiermarken werd zondag onderbroken door een rode vlag, maar in beide races kon Quartararo zijn draai niet vinden. “Het was niet bepaald positief, maar we moeten zien wat er nu eigenlijk gebeurde. We hebben alle zwakke punten van onze motor gezien, dat voelde heel vreemd. Ik dacht dat we meer potentieel hadden. Ik zat de hele race achter Aleix [Espargaro] en we hadden moeite met dingen waarvan ik het niet had verwacht. Afgezien van de remproblemen hebben we veel andere problemen. Topsnelheid is het grootste probleem.”

Quartararo had tijdens de Grand Prix van Oostenrijk problemen met de remmen van de Yamaha M1. Merkgenoot Maverick Viñales moest met een snelheid van 227 kilometer van zijn motor springen nadat de remmen van zijn Yamaha het begaven. Quartararo had vergelijkbare problemen en ging meerdere keren van de baan. “Je kunt een aanpassing doen om de remhendel een beetje beter te laten werken, maar ik zat tijdens de race op het maximum. Elke keer voelde ik dat de rem ‘zachter’ werd. Ik dacht op een gegeven moment ook dat ik zonder remmen kwam te zitten. Het was best gevaarlijk en m’n vertrouwen was weg.”

Met medewerking van Lewis Duncan