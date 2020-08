Oliveira klopt Miller, Espargaro in zinderende GP van Stiermarken

Een week na een van de meest veelbesproken MotoGP-wedstrijden van de recente jaren, mochten de coureurs nogmaals aantreden op de Red Bull Ring. De gevaarlijke derde bocht was voorzien van meer beveiliging zodat herhaling van het Zarco/Morbidelli-incident voorkomen kon worden. Op pole-position een nieuwe naam: In zijn 110de MotoGP-start mocht KTM-rijder Pol Espargaro voor het eerst van pole-position starten, tevens de eerste pole voor KTM. Voor het wereldkampioenschap was het eveneens een mijlpaal: De GP van Stiermarken is de 900ste race van de zwaarste klasse in het wereldkampioenschap.

Om 14.00 uur ging de race van start terwijl donkere wolken zich rond het circuit verzamelden. De beste start was onmiskenbaar voor Joan Mir, maar hij nam iets te veel ruimte in de eerste bocht en ging wijd. De Spanjaard bleef aan de leiding, maar Mir moest van de wedstrijdleiding een positie teruggeven. Hij deed dat aan Jack Miller, die vanaf de vierde plaats een behoorlijk goede start maakte. Mir lag op de tweede plaats terwijl Takaaki Nakagami op de derde plaats lag. Polesitter Espargaro viel terug naar de vierde plaats met Alex Rins en Andrea Dovizioso achter zich. Fabio Quartararo maakte geen beste start, hij viel in de openingsfase terug naar de veertiende plaats.

De eerste plaats was in de openingsfase voor Pramac Ducati-coureur Miller, maar in de vierde ronde wist Mir zich weer langs de Australiër te vechten. De ijzersterke Suzuki-coureur pakte in de vierde ronde twee tienden gevolgd door de vijfde ronde waarin hij vier tienden pakte ten opzichte van Miller. Hij dreigde weg te rijden, maar het bepalen van het tempo aan het front van het veld bleek nog geen evidentie voor de 22-jarige Spanjaard.

Mir grijpt de macht

Er bleek wat betreft het racetempo niet veel verschil tussen Mir, Miller en Nakagami, de eerste drie in de wedstrijd. Zij hadden na het eerste kwart wel een gaatje te pakken ten opzichte van Pol Espargaro, die het tempo niet kon volgen. De Spanjaard kreeg al snel bezoek van landgenoot Rins, gevolgd door Dovizioso en Viñales. In de negende ronde deed Mir andermaal een poging om weg te rijden, maar Miller gaf de volgende ronde antwoord en wist het gaatje rond de halve seconde te houden.

In de strijd om de zesde plaats had Dovizioso niet het tempo dat hij vorige week wel had. De coureur verloor de zesde positie aan Brno-winnaar Brad Binder, die andermaal bewees dat hij op zondag uit een ander vaatje kan tappen. Met nog zestien ronden te gaan had de Zuid-Afrikaan zijn vizier gericht op Rins en Espargaro, de rijders op de vierde en vijfde plaats. Dovizioso moest op zijn beurt achterom kijken en zag ook KTM-rijder Miguel Oliveira langszij komen.

Vooraan deelde Mir nog een speldenprik uit en in de veertiende ronde was het raak. De Suzuki-coureur hield zijn tempo vast en Miller kreeg steeds meer moeite om de snelheid vol te houden. Het bewijs dat Miller geen snelheid over had, werd duidelijk toen ook Nakagami langszij kwam. De Japanner had de tweede plaats te pakken toen de rode vlag gezwaaid werd vanwege een huiveringwekkende crash van Yamaha-coureur Maverick Viñales.

WK-leider Quartararo reed tot dat moment een rommelige wedstrijd, ook hij was aan het worstelen met z'n machine.

Rode vlag: Viñales springt met 215 km/u van de motorfiets

Viñales reed op de dertiende plaats toen hij bij het ingaan van de eerste bocht geen remmen had en met zo'n 215 kilometer per uur van de machine moest springen. Wonder boven wonder stond Viñales direct op z'n benen, maar de Yamaha torpedeerde in de luchtkussens aan de buitenkant van T1 en vloog in de brand. De luchtkussens gingen logischerwijs kapot en er moest een rode vlag aan te pas komen om de situatie op te lossen.

Het betekende dat er een nieuwe race plaats zou vinden over twaalf ronden. De snelle herstartprocedure werd opnieuw in werking gesteld met Mir, Nakagami en Miller op de eerste startrij, gevolgd door Espargaro, Rins en Binder. Oliveira, Dovizioso en Lecuona stonden op de derde rij, Quartararo begon als tiende aan de 'nieuwe race'. Het zorgde voor een reset waarbij coureurs ook nieuwe banden konden pakken.

Opnieuw maakte Mir - die op oude voorbanden moest beginnen na de herstart - de beste start, maar Miller had een uitstekende openingsfase en nam de leiding bij het ingaan van de vierde bocht. Espargaro maakte ook een goede start en klom op naar de derde plaats, Takaaki Nakagami was de grote verliezer. Hij viel van de tweede naar de zevende plaats. Miller voerde de druk op aan het front, Mir had moeite om dat tempo te volgen in de eerste ronden na de herstart.

De oude voorband onder de Suzuki speelde Mir direct parten, hij kon het tempo van koploper Miller niet volgen en zag ook Espargaro langszij komen De KTM-man reed het gaatje naar Miller onmiddellijk dicht en zette in de zevende ronde zelfs de aanval in bij het ingaan van T1. Op bijna traditionele wijze ging Espargaro in de fout bij die actie. Hij was iets te gretig en Miller pakte de leiding direct weer terug. Achter Miller en Espargaro werd Mir ook te grazen genomen door Tech 3-rijder Oliveira, die de afgelopen wedstrijden bijzonder sterk was maar tot nu toe geen resultaten scoorde.

Espargaro herpakte zich na zijn moment in de eerste bocht en de Spanjaard pakte aan het eind van de zevende ronde de leiding in de wedstrijd. Oliveira dacht op zijn beurt ook een kans te maken op de overwinning en had de aansluiting te pakken bij de koplopers. Dovizioso had anderzijds de vierde plaats te pakken nadat ook hij langs Mir kwam. De koploper van de eerste race lag na de herstart op de vijfde plaats.

Bij het ingaan van de laatste drie ronden waren alleen Espargaro en Miller nog in de race voor de overwinning, Oliveira en Dovizioso hadden zichtbaar meer moeite om het tempo te volgen. Tot een aanval kwam het niet voor Miller, hij moest wachten tot de laatste ronde. Espargaro ging in die laatste ronde al verdedigend rijden bij het insturen van bocht 3 en Miller profiteerde door bij het insturen van bocht 4 aan te vallen.

De twee waren vooral met elkaar bezig terwijl Oliveira steeds dichter bij kwam. Bij het insturen van de laatste bocht zette Miller een block pass in bij Espargaro, maar beiden gingen te wijd en hadden het te druk met elkaar. Oliveira kwam aan de binnenkant langszij en was de snelste in de dragrace naar de finish. Hij pakte zodoende zijn eerste overwinning in de MotoGP, maar ook de eerste MotoGP-overwinning voor de renstal van Hervé Poncharal. Voor KTM was het al de tweede zege van dit seizoen nadat Binder enkele weken geleden in Tsjechië zegevierde. Miller eindigde op de tweede plaats, Espargaro kwam als derde aan de finish.

Joan Mir kwam op de vierde plaats aan de finish nadat hij Dovizioso in de slotfase nog wist te verschalken, hij was ontgoocheld nadat hij in de eerste race een bijzonder goede kans had op de overwinning. Dovizioso kwam als vijfde aan de finish en staat nog altijd op de tweede plaats in het WK. Alex Rins eindigde als zesde voor Nakagami, nog een coureur die ontgoocheld was na de eerste race. Brad Binder reed naar de achtste plaats terwijl Valentino Rossi als negende aan de finish kwam. Iker Lecuona maakte de top-tien compleet voor KTM Tech 3, hij was de vierde KTM-rijder in de top-tien.

Hij hiedl Danilo Petrucci achter zich, die werd elfde. Aleix Espargaro kwam als twaalfde aan de finish terwijl Fabio Quartararo dertiende werd. De Petronas Yamaha SRT-rijder heeft de WK-leiding nog altijd in handen. Johann Zarco moest in de eerste race vanuit de pits starten, maar kon in de tweede race wel gewoon van de startgrid. Hij eindigde als veertiende. Franco Morbidelli pakte het laatste WK-punt op de vijftiende plaats.

Het MotoGP-wereldkampioenschap gaat over drie weken verder met de Grand Prix van San Marino.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Stiermarken - Race