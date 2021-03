Mir: "Goed resultaat is mogelijk in GP van Qatar"

Het weekend loopt tot nu toe niet vlekkeloos voor Mir, zo bleek vrijdag al na 'matige trainingen'. Hij greep aanvankelijk naast een plek in Q2. Via het eerste deel van de kwalificatie kwam hij uiteindelijk nog wel in het beslissende deel terecht, maar in die sessie kwam hij niet verder dan de tiende plaats. Ook was hij bijna een seconde langzamer dan polesitter Francesco Bagnaia. “Ik ben niet blij met de kwalificatie, we missen echt iets”, zei Mir. “Ik ben echt aan het pushen, dat moest vandaag. Ik ben niet blij op dit moment, maar ik heb er wel vertrouwen in dat we het tijdens de race recht kunnen zetten. En och, ik ben weleens verder van achteren aan een race moeten beginnen. Ondanks dat ik niet echt blij kan zijn met de kwalificatie kijk ik wel uit naar de race. Ik heb al het hele weekend problemen met de remmen. Ik zit echt op de limiet bij het remmen en het ingaan van de bochten. Daar moeten we aan werken.”

Ondanks dat Mir niet de ideale ronde kon rijden, stelt hij dat het in werkelijkheid niet zo slecht gaat. Dat komt vooral omdat zijn prestaties over de hele dag niet stabiel genoeg waren. “Als je kijkt naar de rondetijden van anderen, dan denk ik… Ik was niet heel erg constant, de ene sector was goed en de volgende was heel slecht omdat ik te veel aan het pushen was. Ik was te agressief en dat maakte het misschien slechter. De ideale rondetijd was een stuk beter, het is iets waar we mee verder kunnen. We staan in werkelijkheid niet zo ver achter. We missen een paar tienden. We weten dat de Ducati ongelofelijk snel is op de rechte stukken, in de kwalificatie pakken ze daar waarschijnlijk drie of vier tienden. Realistisch gezien is het tempo voor de race ongeveer 1.54, dat is wat we moeten rijden. Ik ben niet blij omdat ik vandaag niet het uiterste uit de motor gehaald heb. Het kon beter.”

Na de kwalificatie kreeg Mir nog een boete van 1.000 euro omdat hij in Q1 de pitstraat al uitreed toen het licht nog niet op groen gesprongen was. Hierdoor haalde hij volgens het reglement ‘voordeel’. Zijn eerste ronde in Q1 werd daardoor geschrapt.