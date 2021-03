Bagnaia pakt in Qatar eerste pole-position van MotoGP-carrière

Er staat een vette streep onder het testwerk, de eerste trainingen zijn afgewerkt. Zaterdag kwamen de MotoGP-coureurs voor het eerst dit seizoen in actie tijdens een kwalificatie. Op basis van de trainingen hoorden de Ducati-rijders bij de favorieten, maar ook Yamaha liet zich tot nu toe goed zien in Qatar. Voor één man stond er in Q1 al veel op het spel: MotoGP-wereldkampioen Joan Mir kende een mislukte tweede training op vrijdag en moest aantreden in het eerste deel van de kwalificatie en de tegenstand was niet gering in die sessie.

Q1: Mir gaat door, debutanten zetten boel op stelten

Mir liet er vanaf het begin van de sessie geen twijfel over bestaan: hij zette meteen de toon met een lage 1.54’er gevolgd door een 1.53.765. Daarmee was hij minder dan een tiende sneller dan de indrukwekkende debutant Jorge Martin. De Pramac Ducati-coureur klokte in het kielzog van Enea Bastianini een 1.53.840 en dat bracht hem op dat moment de tweede plaats. Honda-rijders Alex Marquez en Takaaki Nakagami grepen in de eerste run net naast een plek in Q2, zij stonden tweede en derde.

De tweede run die volgde was beslissend. Mir kwam in actie om zijn positie te verdedigen, maar de eerste ronde was niet overtuigend. Hij maakte een foutje en moest de ronde laten lopen. De problemen werden groter toen Bastianini de snelste tijd klokte, een 1.53.733. Mir counterde niet veel later met een 1.53.728 en kwam zo weer aan kop. In de laatste minuut waren er echter nog wat mannen snel onderweg.

Nakagami was de eerste die de aanval opende. Hij reed vier snelle sectoren en stoomde met een 1.53.577 naar de koppositie. Daarmee kwam hij niet alleen voor Mir te staan, maar kegelde hij Bastianini van de tweede plaats. De debutant greep naast een plek in Q2. Martin was in de laatste ronde rap onderweg, maar hij gleed onderuit in bocht 12. Martin bleef daardoor achter Bastianini steken op de vierde plaats. Miguel Oliveira eindigde op de vijfde plaats en was de beste KTM. Honda-rijders Alex Marquez en Stefan Bradl werden zesde en zevende. Luca Marini sloot zijn eerste MotoGP-kwalificatie af met de achtste plaats en de achttiende startplaats.

Red Bull KTM-coureur Brad Binder raakte zijn snelste ronde kwijt nadat hij de track limits overschreef. De Zuid-Afrikaan bleef daardoor op de negende plaats steken. Danilo Petrucci, Iker Lecuona en Lorenzo Savadori waren de hekkensluiters in Q1.

Q2: Bagnaia ijzersterk, Rossi verrast

Q2: Bagnaia ijzersterk, Rossi verrast

Met Nakagami en Mir was het twaalftal voor Q2 compleet en kon er gestreden worden om de pole-position, maar ook om een nieuw ronderecord. Want dat het oude record van Marc Marquez (1.53.380) verbeterd zou worden, stond wel vast. Die verwachting werd realiteit toen Bagnaia in zijn tweede vliegende ronde een 1.53.273 klokte. Daarna volgden nog vier coureurs die onder het oude record van Marquez doken. Quartararo deed het met de meeste overtuiging, de Fransman kwam tot een 1.53.038. Daarmee was hij anderhalve tiende sneller dan Jack Miller, die op dat moment tweede stond.

De tweede run bracht de doorslag en al snel bleek dat Bagnaia de snelste was. De nieuwbakken fabriekscoureur van Ducati klokte een 1.52.772 in zijn eerste vliegende ronde en reed daarmee maar liefst zes tienden sneller dan het oude ronderecord van Marquez. Iedereen beet zich stuk op de tijd van Bagnaia. Quartararo verbeterde zich niet meer en bleef staan op P2, Maverick Viñales deed dat wel. Hij reed een 1.53.088 en verdrong daarmee Valentino Rossi van de eerste startrij. Rossi reed even daarvoor in het kielzog van Bagnaia zijn persoonlijk snelste tijd ooit in Qatar. Met een 1.53.114 eindigde Rossi op de vierde plaats.

Jack Miller eindigde op de vijfde plaats met merkgenoot Johann Zarco achter zich. Zarco, die eerder op de dag met 362,4 kilometer per uur voor een nieuw snelheidsrecord tekende, verbeterde zich in de slotfase van de tiende naar de zesde plaats. Hij duwde Franco Morbidelli daarmee van de tweede rij, de vice-kampioen van 2020 werd zevende. Aleix Espargaro eindigde met de Aprilia op P8. Alex Rins werd negende en versloeg daarmee teamgenoot Joan Mir. De wereldkampioen kwam niet verder dan een 1.53.682, het was goed voor de tiende plaats. Takaaki Nakagami en Pol Espargaro waren de hekkensluiters in Q2.

De MotoGP Grand Prix van Qatar begint zondagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd.

