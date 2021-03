Mir ‘erg boos’ na matige trainingsdag in Qatar

Mir eindigde tijdens de eerste training nog op de vijfde plaats, maar kwam er in de avondsessie op het Losail Circuit niet aan te pas. Hij eindigde op de elfde plaats in de tweede training, slechts dertien duizendsten van de top-tien. Aangezien de derde training zaterdag op een ongunstig tijdstip plaatsvindt, denkt Mir dat rechtstreekse plaatsing voor Q2 nu al uit zicht is. De wereldkampioen begint zijn jacht op prolongatie dus met een gang naar de eerste kwalificatiesessie.

“De waarheid is dat ik erg boos ben na vandaag, dat ik kampioen ben heeft op de baan helemaal geen waarde”, stak Mir van wal. “Ik ben rustig omdat het de eerste dag is, het wordt lastig om sneller te gaan in VT3 omdat het dan heel warm is. Als we door Q1 moeten, dan is dat zo. Gelukkig ben ik qua racetempo wel aardig snel, ik hoor zelfs bij de beste coureurs. Er zijn een aantal kleine dingen die we moeten fixen, maar de snelheid is er. Dat is te fixen.”

Suzuki-teamgenoot Alex Rins plaatste zich wel voor Q2, hij zette de vijfde tijd op de klokken. Dat duidt erop dat het merk wel degelijk een stap gemaakt heeft met de snelheid in de kwalificaties, tot op heden was dat het zwakke punt van Suzuki. Mir was vorig seizoen de eerste wereldkampioen sinds Wayne Rainey in 1992 die geen enkele pole-position pakte.

“Alex deed het goed in de tweede training, maar niemand hoeft mij te vertellen hoe Suzuki het doet”, zei Mir. “We hebben nog veel te verbeteren met deze motor. Het is belangrijk dat we alles geven en dat de tweede training goed was. We moeten aan de zwakke punten blijven werken. We hoeven niet voor de pole te vechten, dat is lastig, maar starten op de eerste twee rijen moet toch mogelijk zijn hier. Op gebruikte banden rijden we rondjes 1.54.6 en 1.54.7, we zijn met nieuwe banden geen seconde langzamer. Het betekent dat er ruimte is om beter te worden.”

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Foto: Gold and Goose / Motorsport Images