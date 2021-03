De 42-jarige veteraan eindigde tijdens beide sessies op de negende plaats, maar die positie was niet zo relevant. Voor Rossi was het vooral de missie om bij de eerste tien te staan en zodoende plaatsing voor Q2 af te dwingen. Daarnaast keek Rossi naar het verschil met de koploper, in dit geval Ducati-coureur Jack Miller. In de avondsessie onder het kunstlicht van het Losail Circuit was Rossi 0.487 seconde langzamer dan de Australiër.

“Ik voelde me best goed, het doel was om in de top-tien te komen”, concludeerde Rossi. “Zaterdag wordt het lastig om de tijd nog te verbeteren omdat het dan warmer is [in de derde training]. Uiteindelijk sta ik nu negende en dat is positief. De balans van de motor is beter. Ik heb m’n eigen snelste tijd van de test al kunnen verbeteren en dat is fijn. Ik sta minder dan een halve seconde van de snelste man, maar ik sta wel negende. Dat is de MotoGP anno 2021. Maar verder ging het best goed. We kunnen ons op bepaalde zaken nog wat verbeteren, ook wat betreft de bandenkeuze zijn we er nog niet uit. Maar het belangrijkste was om in de top-tien te staan en dat is gelukt.”

Gevraagd waar Rossi nog ruimte voor verbetering ziet, vervolgde hij: “De balans van de motor is goed, maar we moeten werken aan de details. Bijvoorbeeld de elektronica om ervoor te zorgen dat we het juiste vermogen hebben. Wat mij betreft is de bandenkeuze cruciaal. Op vrijdag en zaterdag is het heel heet en dat zorgt ervoor dat iedereen het plan een beetje om moet gooien. De temperatuur van de baan is ook warmer. Zondag wordt de bandenkeuze belangrijk, maar eerst kijken we naar de kwalificatie.

Rossi bombardeert Ducati-rijders tot favoriet

De namen van Ducati-coureurs Miller en Francesco Bagnaia prijkten vrijdag bovenaan de tijdenlijst op het Losail Circuit. Rossi volgde de Ducatisten enige tijd op het circuit en zag dat de machines behoorlijk goed gingen. “Ik heb Jack en Pecco gezien en ze zijn heel snel. Die motor accelereert heel goed, wat mij betreft staan Miller en Bagnaia er nu heel goed voor, ze lijken op dit moment het sterkste team te zijn.”