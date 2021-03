Espargaro weet na crash ‘waar limiet van Honda ligt’

De voormalig KTM-rijder gaf tijdens de test in Qatar toe dat hij de zoektocht naar de limiet van de RC213V ‘stressvol’ vond. Hij zei de limiet alleen te kunnen vinden door een keer over de schreef te gaan, maar dat lukte ondanks twee valpartijen niet helemaal. Vrijdag ging Espargaro tijdens de eerste trainingsdag voor de Grand Prix van Qatar twee keer onderuit. De eerste val in VT1 was naar eigen zeggen ‘knullig’, maar in de slotfase van de tweede training ging hij weer onderuit. Deze keer in de vijftiende bocht van het Losail Circuit.

“Ik moest lachen omdat je op twee manieren kunt crashen: als je iets te hard gaat en overvallen wordt of juist wanneer je te voorzichtig bent”, verklaarde hij. “Wanneer je te voorzichtig bent is het foute boel, dan heb je de limiet te vroeg gevonden. Wanneer de crash je overvalt, dan betekent het dat je de limiet gevonden hebt en dat heb ik nu. Ik weet dat ik de volgende keer een beetje rustiger moet rijden. Zeker als de banden zo oud zijn kan ik niet meer zo hard pushen. Dat is bruikbare informatie voor mij, ik moest lachen omdat ik genoot van het rijden. Ik heb op dit moment niet helemaal de controle, dat kun je je wel voorstellen als ik rondjes 1.53 moet rijden. Het betekent dat we snel zijn, maar iedereen is heel snel.”

Espargaro haalde met hakken over de sloot de tiende plaats in VT2 en staat daarmee op een positie om rechtstreeks door te gaan naar Q2. Naar verwachtingen worden de tijden niet geëvenaard in VT3. Hij was in de tweede training slechts een halve seconde langzamer dan lijstaanvoerder Jack Miller van Ducati. Het feit dat Espargaro de draad met de Honda zo snel weer kon oppakken, gaf hem een goed gevoel. “Na een pauze van een week had ik meteen weer de snelheid van de test te pakken. Ik deed ongeveer dezelfde rondetijd en de toprijders konden hun tijd van de test niet evenaren. Het betekent dat ik snel ben. Ik sta nu vijf tienden achter de eerste plaats, in de laatste ronde had het misschien nog beter kunnen zijn. Het betekent dat ik vooruit ga.”