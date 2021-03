Bagnaia denkt nog niet aan eerste zege: "Wegrijden is lastig"

Bagnaia bevestigde zaterdag dat hij als een van de sterkste coureurs uit de voorbereiding is gekomen. Hij reed in de kwalificatie een 1.52.772 en versloeg de Yamaha-coureurs. Bagnaia zou zondag graag de aanval kiezen en proberen weg te rijden van het veld om zijn eerste overwinning op het hoogste niveau veilig te stellen, maar verwacht dat het niet mogelijk gaat zijn om de tactiek van Fabio Quartararo in de MotoGP-race van Jerez te kopiëren. Traditiegetrouw gaat het tijdens de race in Qatar vrij langzaam omdat iedereen op de limiet zit met bandenslijtage.

“Ik zou het graag op die manier doen, maar dat is denk ik niet mogelijk”, zei Bagnaia op de vraag of hij de tactiek van Quartararo’s eerste overwinning wil kopiëren. “Als ik in de eerste vijf ronden weg kan rijden is het misschien mogelijk. Maar dan eindig ik de race op de vijftiende of zestiende plaats, dat houden de banden niet vol. Het behalen van pole-position is de beste manier om aan dit hoofdstuk te beginnen en ik ben heel blij dat ik het met dit team mag doen. In Misano ging het vorig jaar mis toen ik even naast de baan kwam in de laatste bocht. Vandaag ging het in bocht 15 weer bijna mis, maar deze keer ging ik iets beter door de bocht en lukte het. Ik ben heel blij, maar dit is niet zo belangrijk als het winnen van de wereldtitel.”

Miller 'had nog wat in de tank'

Bagnaia wordt zondag op de grid geschaduwd door drie Yamaha’s. Fabio Quartararo en Maverick Viñales kwalificeerden zich als tweede en derde, Valentino Rossi sloot aan op de vierde plaats. Zij eindigden daarmee voor Bagnaia’s teamgenoot Jack Miller, door velen omschreven als de favoriet voor pole-position. Miller was echter tevreden met de vijfde stek in de kwalificatie.

“Het lag allemaal aan jullie verwachtingen”, zei Miller zaterdagavond met een glimlach. “P5 is best wel goed. Met de Ducati-raket ben ik er vrij zeker van dat ik in de top-twee zit tegen de tijd dat we bij de eerste bocht aankomen, wat dat betreft maak ik me niet zo druk. Ik ben blij met m’n prestaties. Ik zat onder het ronderecord, maar kon het op de tweede band net niet helemaal bolwerken. Het is wat het is, de race zien we morgen wel. We hebben een fantastische uitgangspositie en verder moeten we afwachten. Ik had graag meer gewild, begrijp me niet verkeerd. Maar ik ben niet teleurgesteld. Met een startplek op de vierde rij zou ik echt teleurgesteld zijn. Nu staan we op de tweede race, ik reed onder het record en ik voel dat ik alles gegeven heb. Er zat nog wel iets meer in de tank, dat motiveert me om er in de race voor te gaan.”