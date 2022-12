Jack Miller keert komend MotoGP-seizoen terug bij KTM. De Australiër neemt bij het fabrieksteam plaats naast Brad Binder. Het is niet de eerste keer dat Miller op een KTM gaat rijden. In 2014 bracht hij een seizoen door bij Ajo in de Moto3, dat toen ook al met KTM's reed. De afgelopen twee jaar reed Miller bij het fabrieksteam van Ducati en hoopt bij zijn nieuwe werkgever op "iets anders, iets fris."

In Valencia, waar de slotrace van 2022 werd verreden, kreeg de coureur de vraag voorgelegd of het een emotioneel weekend zou worden. "Nee, helemaal niet. Zoals ik al eerder zei, dit is gewoon een van de vele weekenden. Ik heb dit eerder gehad. Ik weet niet of het me nog een keer gaat gebeuren, maar ik heb er een leuke tijd gehad. De tijd bij Ducati was min of meer een game-changer voor mij en mijn loopbaan", zei Miller. "Het was een geweldige tijd. Ik heb veel geleerd. Ik heb inmiddels op zoveel verschillende configuraties gereden, dat ik ook dat gedeelte los heb gelaten. De reden dat ik deze beslissing nam was omdat ik iets anders wilde. Iets nieuws, iets fris. Daarom ga ik naar KTM. Daar ga ik voor. Daarom was het uiteindelijk mijn beslissing en van niemand anders."

Miller voegde zich in 2018 bij Pramac en vertrok na drie MotoGP-seizoenen richting het fabrieksteam. In totaal won de inmiddels 27-jarige coureur uit Townsville in de vijfjarige periode - Pramac is het satellietteam van Ducati - drie wedstrijden en verzamelde hij 21 podiumplekken. Zijn enige zege vóór zijn Ducati-tijdperk was de TT van Assen in 2016. Toen won Miller een knotsgekke race met Marc VDS Honda.

In zijn laatste race voor Ducati crashte Miller. Een aantal dagen later voelde de Australiër voor het eerst de KTM RC16 aan de tand tijdens de post-season test in Valencia. Hij klokte de zeventiende tijd en zat 0.755 van de snelste man af. Miller wordt bij Ducati vervangen door Enea Bastianini. Die coureur promoveert vanuit Gresini en rijdt in 2023 aan de zijde van MotoGP-kampioen Francesco Bagnaia.