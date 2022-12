Ducati: Bagnaia heeft zijn les geleerd van auto-ongeluk in 2022

De Italiaanse MotoGP-wereldkampioen Francesco Bagnaia kroop tijdens de zomerstop met drank op achter het stuur en belandde met zijn huurauto in een greppel op het eiland Ibiza. Bij een blaastest werd duidelijk dat hij de wettelijk toegestane hoeveelheid alcohol ruimschoots overschreden had. Bagnaia betuigde spijt in een verklaring op social media, maar heeft er sindsdien nooit meer wat over gezegd. Ook zijn werkgever Ducati heeft de zaak volledig in het midden gelaten. Wel is er intern een gesprek gevoerd met de coureur, die dit jaar na vijf nulscores op miraculeuze wijze het wereldkampioenschap binnenhaalde.

“Je leert natuurlijk van je fouten, dat is op de baan zo”, zegt Paolo Ciabatti in gesprek met Motorsport.com. “Je probeert herhaling te voorkomen. Dat is de werkwijze op en naast het circuit. We zijn allemaal mensen. Pecco heeft in 2021 een fantastisch eind van het seizoen gedraaid en aan het begin van 2022 had hij niet het goede gevoel met de motor om competitief te zijn. Je komt op Qatar, dat is een typisch Ducati-circuit waar je nul scoort. Dan crash je en neem je Jorge Martin ook nog mee.” Ciabatti vergelijkt de fouten van Bagnaia op het circuit met zijn uitstapjes buiten de baan. “Eerlijk gezegd is dit hetzelfde, je weet dat het fout was. Ook als we denken aan het incident [op Ibiza] in Spanje, daar heeft hij hevige kritiek op gehad, natuurlijk is het iets waar Pecco de eerste van is die zegt dat het niet had mogen gebeuren.”

Ducati voerde een gesprek met Bagnaia over zijn incident in Ibiza, maar Ciabatti stelt dat de wereldkampioen zijn les geleerd heeft. “Zoals ik zei, we zijn allemaal mensen en we maken fouten, als we daar de lessen van leren is het goed. Ik denk dat we iemand de credits moeten geven die in zijn privéleven altijd zeer respectvol is geweest. Het is slecht als je een fout maakt, ermee wegkomt en het nog een keer doet. Dat is nu niet het geval. We hebben een duidelijk gesprek gehad met Pecco, hij was de eerste die enorme spijt had. Hij heeft zijn lesje geleerd. Het is acceptabel om een fout te maken als je begrijpt dat het niet nog eens mag gebeuren. Als het dan nog een keer gebeurt, vind ik het een ander verhaal.”