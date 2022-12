Motocross-training levert Quartararo breukje in linkerhand op

Fabio Quartararo geldt inmiddels als een van de onbetwiste toppers in de MotoGP en ook in 2022 deed hij tot de laatste race mee om de wereldtitel. Na een povere tweede seizoenshelft - die mede te wijten was aan het materiaal van werkgever Yamaha - moest de Fransman het kampioenschap uiteindelijk laten aan Francesco Bagnaia, al wist hij nog wel de tweede plek in het eindklassement veilig te stellen. Komend jaar wil Quartararo met een verbeterde Yamaha-motor opnieuw een gooi doen naar de wereldtitel, maar zijn voorbereidingen op het langste MotoGP-seizoen ooit lopen mogelijk enige vertraging op.

Tijdens een training op de crossmotor is Quartararo zondag onderuit gegaan en dat is niet zonder gevolgen gebleken. Bij de valpartij heeft de wereldkampioen van 2021 een breukje opgelopen in zijn linkerhand, zo meldt hij op zijn eigen Instagram-pagina. Een operatie om de breuk te herstellen bleek niet nodig, maar inmiddels zijn de linkerhand en linker onderarm van Quartararo in het gips gezet. Daarmee is ook de herstelfase begonnen. Het is nog onduidelijk in hoeverre zijn voorbereidingen op het nieuwe MotoGP-seizoen hiermee in de war worden geschopt.

Het breukje in de linkerhand is niet de eerste blessure die Quartararo in 2022 heeft opgelopen aan dat lichaamsdeel. Tijdens de Grand Prix van Maleisië liep hij al een breukje op in het vingertopje van zijn middelvinger. Die kwetsuur moest wel operatief behandeld worden, al werd ervoor gekozen om de ingreep uit te stellen tot na de seizoensfinale en de post-season test in Valencia. Doktoren meldden destijds dat het om een relatief kleine ingreep ging.