Operatie noodzakelijk voor gebroken vinger van Quartararo

Fabio Quartararo crashte zaterdagmiddag in de vierde vrije training voor de Grand Prix van Maleisië, de voorlaatste ronde van het wereldkampioenschap. Hij sloeg bij de val met zijn hand tegen het asfalt en had zichtbare pijn. Een kort onderzoek door MotoGP-dokter Angel Charte wees uit dat er geen noodzaak was om meteen onderzoek te doen naar de aard van de blessure. Quartararo kwam gewoon in actie tijdens de kwalificatie en reed op zondag tijdens de race naar de derde plek, ondanks dat er een breukje geconstateerd werd in het vingertopje van de middelvinger van zijn linkerhand.

Het Italiaanse Sky Sports MotoGP meldt woensdag dat Quartararo wel onder het mes moet vanwege de blessure. Navraag bij Yamaha leert Motorsport.com dat Quartararo inderdaad geopereerd moet worden. De woordvoerder van het Yamaha-fabrieksteam benadrukt echter dat het gaat om een ‘kleine ingreep’. Ook stelt men dat de blessure in het komende raceweekend geen probleem zal vormen voor Quartararo. De operatie zal uitgesteld worden tot na de Grand Prix van Valencia en vermoedelijk de post-season test die op 8 november aanstaande plaatsvindt op het Circuit Ricardo Tormo.

Quartararo heeft tijdens de MotoGP-finale in Valencia nog een buitenkans op het prolongeren van de wereldtitel. Hij gaat met een achterstand van 23 punten op WK-leider Francesco Bagnaia naar de slotrace. Quartararo moet de race winnen en Bagnaia mag op het Circuit Ricardo Tormo niet hoger dan de vijftiende plek finishen, wil de Yamaha-rijder toch de wereldtitel nog pakken.