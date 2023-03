De tweede vrije training voor de Grand Prix van Portugal lag vrijdagmiddag tweemaal stil. Eerst vanwege stroomstoring bij de wedstrijdleiding, later werd de sessie stilgelegd vanwege een zware crash van Pol Espargaro. Na de tweede onderbreking begon de mini-kwalificatie om plaatsing af te dwingen voor Q2. KTM-fabrieksrijder Jack Miller was de verrassende snelste man met een 1.37.709. Hij dook daarmee fors onder het oude ronderecord van zijn voormalige ploegmaat Francesco Bagnaia.

“Ik ben net zo verrast als jullie”, reageert Miller met een lach in zijn mediasessie met de schrijvende pers. “Niet door de verbetering, maar wel door de tijd. Ik had niet verwacht dat ik een 37.7 kon rijden, maar deze steek ik in m’n zak. We hebben ontzettend hard gewerkt, vooral de engineers. Ik ben vier maanden in Australië geweest, ze hebben geluisterd naar alles wat ik zei en mijn feedback.” De KTM is in de afgelopen weken op nagenoeg alle vlakken verbeterd, zegt Miller. “Met het nieuwe blok hebben we een grote stap gezet, het nieuwe chassis is een stuk beter. De filosofie qua elektronica is flink verbeterd. Elke run gaat het iets beter, elke sessie voel ik me meer thuis op deze motor. Het lukt me nu ook om de sterke punten van de KTM te gebruiken. Vooral de voorkant van de machine geeft me heel veel vertrouwen.”

De voormalig Ducati-rijder deed ogenschijnlijk een flinke stap terug, maar heeft het goede gevoel met de RC16 redelijk snel te pakken gekregen. Zo slaagde hij erin om ‘bijna-crashes’ op te vangen. “Dat komt omdat de voorkant van de motor echt een goed gevoel geeft, het ging een paar keer bijna mis. Ik kan deze momenten opvangen. Ik moet de engineers en KTM bedanken voor het vertrouwen en dat ze mij deze kans geven. Ze hebben naar me geluisterd toen ik mijn bullshit over ze uitstortte. Ik heb geklaagd over bepaalde dingen, zij werken dag en nacht om een oplossing te vinden. Het is ten opzichte van de laatste test van vorig jaar in Valencia al een geweldige verbetering, hopelijk kunnen we dit vasthouden.”

De toptijd van vrijdag wekt vanzelfsprekend verwachtingen. Miller tempert: “We blijven werken aan ons programma, ik had geen 37.7 verwacht vandaag. Het is geweldig, heel mooi dat het gelukt is. Ook is het fijn dat we met een zachte voorband konden rijden voor een kwalificatierun, dat is mooi en heel anders dan wat ze in het verleden deden. We zullen zien wat we morgen in Q2 kunnen doen, ik wilde aan het eind van vandaag in de top-tien staan en dat is gelukt. We doen ons best en zullen aanvallen in de sprintrace.”