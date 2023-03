Met nog zo’n veertien minuten te gaan in de tweede vrije training verloor Pol Espargaro voor het remmen bij bocht 10 de macht over het stuur. Op dat punt kwam de Spanjaard over de heuvel en werd hij uit het zadel gelanceerd. Espargaro vloog op hoge snelheid door de grindbak en bleef vlak bij de bandenstapels liggen. Meteen was duidelijk dat het ging om een ernstige situatie. De wedstrijdleiding besloot daarom de sessie stil te leggen zodat de medische diensten hun werk konden doen.

Nadat de 31-jarige rijder gestabiliseerd was, werd hij overgebracht naar het medisch centrum in de paddock. Van daaruit is besloten hem voor nader onderzoek over te brengen naar het ziekenhuis van Faro, op een uur rijden van het circuit in de Algarve. Die transfer wordt zoals te doen gebruikelijk uitgevoerd met de traumahelikopter van het circuit. MotoGP-arts Angel Charte bevestigt tegenover Spaanse media dat Espargaro bij zijn val meerdere verwondingen heeft opgelopen: een longkneuzing, kaakbreuk en een gebroken rugwervel.

“Het was een val op hoge snelheid waarbij Pol een grote polytraumatische kneuzing heeft opgelopen aan de gehele rug, de lumbale- en sacrale wervelkolom”, zegt Charte. “Over de omvang van de verwondingen kunnen we meer zeggen als de onderzoeken in Faro afgerond zijn. Hij heeft geen verwondingen opgelopen aan zijn nek. Hij is ook neurologisch in orde, hij is geen moment buiten bewustzijn geweest. We hebben hem niet hoeven beademen, maar duidelijk is dat hij een zware longkneuzing heeft.”

Charte benadrukte dat Espargaro zijn armen en benen kon bewegen na het incident en dat hij enigszins verdoofd is door de pijnstilling die vrijwel meteen toegediend is.

Jack Miller noteerde vrijdagmiddag de snelste tijd toen het restant van de sessie afgemaakt werd.