Met nog een klein kwartier te gaan in de tweede vrije training ging GasGas Tech3-rijder Pol Espargaro hard onderuit. Hij eindigde tegen de bandenstapels van bocht 10 en is met diverse verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis van Faro. De Spanjaard is na het incident continu bij bewustzijn geweest en kon zijn armen en benen bewegen, over de ernst van zijn blessures is nog geen duidelijkheid. Het is een nieuw dieptepunt in de situatie op het circuit van Portimao, waar sinds de eerste MotoGP-race in 2020 diverse incidenten plaatsgevonden hebben. Francesco Bagnaia sprak zijn teleurstelling uit na de tweede vrije training.

“Het had niet mogen gebeuren”, zegt de wereldkampioen. “Zonder dit grind in de grindbak was het niet gebeurd. Het was een zware crash, maar hij werd zwaarder omdat Pol begon te versnellen toen hij in de grindbak aankwam. Er staan geen luchtkussens op dat punt.” Bagnaia zegt dat MotoGP-rijders meermaals geklaagd hebben over de situatie op het Autodromo Internacional do Algarve. “We hebben het al vier jaar over de veiligheid van dit circuit, de eerste keer dat we hier met mijn team kwamen heb ik een foto gemaakt van het grind en die heb ik opgestuurd naar [toenmalig veiligheidsofficier] Franco Uncini. Het grind was te groot, niet normaal. Vorig jaar nam ik een handje vol mee om het te tonen, toen werd ik uitgelachen.”

De grootte van het grind in de grindbakken op Portimao was eerder deze maand tijdens de test ook al een thema. Fabio di Giannantonio moest de laatste testdag missen na een crash waarbij hij met zijn hoofd in de grindbak sloeg. “Toen hebben ze actie ondernomen, maar het was al te laat”, aldus Bagnaia. “Na de crash van Jorge Martin [in 2021] was het al iets waar we over gesproken hebben, het probleem was duidelijk. Je kunt het niet meteen veranderen, maar ze hebben de tijd gehad. Ik denk dat het besproken moet worden in de Safety Commission.”

Niet alleen de grootte van het grind is onderwerp van gesprek, ook het ontbreken van luchtkussens op het punt waar Espargaro van de baan vloog is een punt van kritiek. “Ik dacht eerst dat hij door de motor geraakt werd, maar hij kwam dus in de bandenstapels”, zegt Marc Marquez. “Daar moeten dus luchtkussens komen te staan. Niet volgend jaar, maar morgen.” Bagnaia verwijt het zichzelf dat het hem niet is opgevallen: “Dat is onze fout, als je een rondje over het circuit loopt moet je daar ook rekening mee houden. Maar ik was te gefixeerd op de grootte van het grind.”

Joan Mir is verbaasd over het feit dat er geen luchtkussens stonden op dat punt: “Ongelofelijk”, zegt de wereldkampioen van 2020. “Het is niet mijn werk om te bepalen waar de luchtkussens moeten staan. We zijn hier natuurlijk eerder geweest, maar het is duidelijk dat de uitloopzone niet groot genoeg is en dat het een gevaarlijke plek is.” Mir sluit zich aan bij zijn teamgenoot Marc Marquez dat er voor zaterdag actie ondernomen moet worden: “Als rijders kunnen we wat zeggen, maar het is niet ons werk om over veiligheid te beslissen. Wij moeten anderen verslaan en met 300 kilometer per uur over het circuit scheuren. De veiligheid komt op het conto van de organisatie.”

Aleix Espargaro is doorgaans een van de coureurs die het meest uitgesproken is over veiligheid. “Ik ben niet boos nu”, zegt hij na de crash van zijn jongere broer. “Ik maak me zorgen over Pol en ik wil hem zo snel mogelijk spreken. Mijn vrouw is met zijn vriendin mee en hopelijk krijgen we snel goed nieuws.”