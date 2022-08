Miller rapste in VT1 op opdrogende Red Bull Ring

Het kan behoorlijk spoken in de omgeving van Spielberg en dat bleek de voorbije nacht wel. Het MotoGP-circus werd met donder en bliksem verwelkomd in Oostenrijk, waar dit weekend de dertiende ronde van het wereldkampioenschap verreden wordt. Tijdens de eerste vrije training voor de Moto3-coureurs was het behoorlijk nat op de baan, maar tegen de tijd dat de MotoGP-rijders op de baan kwamen was er al een duidelijke droge lijn ontstaan. Alle rijders begonnen de eerste 45 minuten durende oefensessie echter op de Michelin-regenbanden.

Coureurs maakten in deze eerste trainingssessie ook kennis met de nieuwe chicane tussen de eerste en derde bocht. Die chicane is daar neergelegd naar aanleiding van het incident tussen Johann Zarco en Franco Morbidelli in 2020, waarbij de motoren rakelings langs de hoofden van andere rijders scheerden. Om de snelheid eruit te halen heeft de Red Bull Ring nu een langzame chicane toegevoegd, de bochten 2a en 2b.

Tegen de tijd dat de coureurs de nieuwe chicane verkend hadden, was de baan droog genoeg voor slicks. Miguel Oliveira en Marco Bezzecchi, van wie wel wat verwacht wordt dit weekend, waren de eerste coureurs die met het gladde rubber op de baan verschenen. Dat was voor de rest ook het teken om binnen te komen en naar slicks te wisselen. Het zorgde er tevens voor dat de snelle tijden elkaar in rap tempo opvolgden in de slotminuten. Er was ook sprake van enige urgentie. Het weerbericht voor de rest van het weekend is namelijk niet al te positief; de eerste kwalificatieruns voor plaatsing in Q2 werden daarom al in de eerste training gedaan.

Jack Miller was een van de mannen die constant aan het front te vinden was. Hij noteerde in zijn voorlaatste ronde een 1.31.139 en ging in de laatste rondgang over de Red Bull Ring naar 1.30.756. Hij zette zijn Duke daarmee op de eerste plek na de eerste vrije training. Johann Zarco volgde op de tweede plek voor Joan Mir en Jorge Martin. Hij stond op acht tienden van een seconde. Fabio Quartararo werd vijfde, maar stond al op een seconde. Alex Rins werd zesde voor Brad Binder en Takaaki Nakagami. Enea Bastianini werd negende terwijl Andrea Dovizioso in zijn voorlaatste raceweekend als MotoGP-coureur de top-tien volmaakte.

Maverick Viñales eindigde net buiten de top-tien, Bezzecchi sloot de sessie op anderhalve seconde van Miller af. Miguel Oliveira werd dertiende voor Alex Marquez, Franco Morbidelli én Francesco Bagnaia, de man van het moment. Aleix Espargaro werd zeventiende op de RS-GP. Stefan Bradl had in de eerste vrije training gezelschap in de pitbox van zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez. De Spanjaard is dit weekend in Oostenrijk om de zorgelijke situatie bij Honda te monitoren voor zijn terugkeer later dit seizoen. De Duitser klokte de achttiende tijd. Fabio di Giannantonio werd negentiende voor Pol Espargaro en Aprilia-wildcardrijder Lorenzo Savadori. Luca Marini, Raul Fernandez, Darryn Binder en Remy Gardner waren de hekkensluiters in VT1. Gardner was bovendien de enige met een valpartij. Hij kwam in bocht 4 buiten de baan na een vermoedelijke high-sider die niet gevangen werd door de camera's langs de baan.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Oostenrijk