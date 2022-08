MotoGP wil in 2023 sprintrace op zaterdag aan schema toevoegen

In de Formule 1 is de organisatie laaiend enthousiast over de sprintraces op zaterdag. Men zette vorig jaar voor het eerst drie sprintraces op het programma, en ook in 2022 wordt driemaal een korte race op zaterdag verreden. De F1 hoopt dit aantal de komende jaren uit te breiden. MotoGP-promotor Dorna Sports heeft door dit succes een voorstel bij de constructeurs neergelegd om in 2023 eenzelfde soort format toe te passen op het wereldkampioenschap voor motoren. Het onderwerp staat vrijdag op de agenda tijdens de bijeenkomst van de Grand Prix Commission. Het merendeel van de fabrikanten is echter al akkoord.

In de MotoGP, zo is het idee op dit moment, zou elk weekend een sprintrace plaats moeten vinden. Hoewel de details nog verder uitgewerkt moeten worden, zijn de meeste constructeurs wel voor een dergelijke verandering. De sprintraces zouden qua afstand ongeveer de helft van een normale Grand Prix moeten worden. Daarbij zouden dan ook halve punten uitgedeeld moeten worden. De startgrid voor de Grand Prix op zondag zou in tegenstelling tot de Formule 1 gewoon bepaald worden op basis van de kwalificatie. Het idee is bovendien dat één van de vrije trainingen gaat sneuvelen, net als de warm-up die op zondagochtend gehouden wordt.

In de Formule 1 stuitte de introductie van sprintraces op fel verzet van onder meer Max Verstappen. In eerste instantie moest de sprintrace met een omgekeerde startgrid gehouden worden, maar de topteams waren daar niet voor te porren. Uiteindelijk is besloten om de sprintraces wel bepalend te laten zijn voor de startopstelling voor de race op zondag en wordt er ook een beperkt aantal WK-punten uitgedeeld. Ook zijn het er minder dan de Formule 1-organisatie eigenlijk wilde. Men doelde voor dit seizoen op zes sprintraces, maar de oplopende kosten zorgden ervoor dat het er uiteindelijk drie werden. De eerste twee – in Imola en Spielberg – zijn reeds gehouden. Later dit jaar volgt er nog eentje in Brazilië.