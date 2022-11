Miller topt derde training GP Valencia, Bagnaia in top-tien

Het was zaterdagmorgen koeler aan het begin van de derde vrije training, maar de wind was ten opzichte van vrijdag wel gaan liggen. Niettemin werd de MotoGP in de eerste fase van de sessie opgeschrikt door een zware crash van Marco Bezzecchi. De Italiaan schoof onderuit in bocht 7 en ging op hoge snelheid door de grindbak. De motor raakte zwaar beschadigd en Bezzecchi bleef zelf ook even aangeslagen in de grindbak liggen. Hij kon zichzelf even later in veiligheid brengen, maar de motor stond in brand en dat noodzaakte de wedstrijdleiding om de rode vlag te zwaaien. Zo keerden alle rijders onverrichter zaken weer terug in de pitbox.

Een kleine vijf minuten later werd de sessie hervat, maar de temperatuur van het circuit bleef erg koud. Achtereenvolgens gingen ook Darryn Binder (bocht 5), Raul Fernandez (bocht 10), Enea Bastianini (bocht 10), Brad Binder (bocht 4), Takaaki Nakagami (bocht 4) en Maverick Viñales (bocht 4) onderuit. Afgezien van Raul Fernandez bleven alle rijders ongedeerd. Fernandez werd naar het medisch centrum op het circuit overgebracht voor nader onderzoek. Het gaf aan dat het rijden in deze omstandigheden best riskant was. Johann Zarco bezette de eerste plek met een hoge 1.30’er, niets waar de snelle mannen van de vrijdag van schrokken.

Met iets minder dan twintig minuten te gaan waren Joan Mir en Jack Miller de eerste coureurs die de zachte banden staken. Miller verbeterde zich vrijwel meteen naar 1.30.758 terwijl Mir na een 1.30.705 nogmaals tot een verbetering kwam en 1.30.657 klokte. Dat was genoeg voor de koppositie in de sessie, maar nog niet genoeg om de top-tien van de gecombineerde tijdenlijst te bereiken. Miller verbeterde zich wel flink in zijn tweede ronde, hij ging met 1.30.095 naar de eerste plaats in de gecombineerde ranglijst. Miguel Oliveira verbeterde zich even later ook naar 1.30.446, maar de marge naar Miller bleef op dat moment nog behoorlijk groot.

Marco Bezzecchi’s ochtend ging van kwaad tot erger. Hij ging met negen minuten te gaan weer onderuit, deze keer bij het insturen van bocht 6. Fabio Quartararo had zich intussen ook verbeterd, hij stond met een 1.30.319 op de tweede plek. De ogen waren daarmee gericht op Francesco Bagnaia, die zich nog niet verbeterd had in de eerste fase van de derde vrije training. Met een verbetering van Brad Binder en de komst van Alex Rins in de top-tien, viel Bagnaia er met twee minuten te gaan uit. Johann Zarco produceerde intussen de snelste tijd en ging met 1.30.026 naar de koppositie. Bagnaia vond op zijn beurt wel tijd, maar met een 1.30.324 was hij nog niet helemaal veilig. In zijn laatste Ducati-weekend probeerde ook Jack Miller zich nog eens te tonen, hij reageerde op de toptijd van Zarco met een 1.29.921 terwijl Brad Binder zich na zijn crash ook verbeterde en op de derde plek stond met 1.30.188.

Bagnaia kwam net op tijd over de finishlijn om nog een laatste poging te doen, hij werd naar de negende plek verdrongen toen Marc Marquez zich verbeterde naar de vijfde plek. De dreiging kwam in ieder geval niet van achteren. Alex Rins verbeterde zich niet, Joan Mir deed geen snelle laatste ronde meer en ook Enea Bastianini viel buiten de top-tien. Bagnaia verbeterde zich niet in zijn laatste ronde, hij klokte 1.30.345 maar hij verzekerde zichzelf wel van directe kwalificatie voor Q2.

Zijn teamgenoot Miller was de snelste voor Zarco en Binder. Quartararo werd vierde voor Marc Marquez en Aleix Espargaro. Bagnaia bleef op de zevende plek steken voor Mir. Rins en Bastianini maakten de top-tien compleet, maar deden niet genoeg om ook in de top-tien van de gecombineerde tijdenlijst te staan. Die eer was voorbehouden aan Jorge Martin en Luca Marini, die op vrijdagmiddag genoeg deden voor plaatsing in Q2. Franco Morbidelli haalde het ook niet, net als Miguel Oliveira. Na Martin op de dertiende plek en Marini op de veertiende eindigde Maverick Viñales als vijftiende voor Alex Marquez en Pol Espargaro. Remy Gardner werd achttiende voor Takaaki Nakagami en Fabio di Giannantonio. Cal Crutchlow werd 21ste voor Bezzecchi, Binder en Fernandez.

De vierde vrije training voor de GP van Valencia begint zaterdagmiddag om 13.30 uur met aansluitend om 14.10 uur de laatste MotoGP-kwalificatie van het seizoen.

Uitslag: Derde vrije training MotoGP Grand Prix van Valencia