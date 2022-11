CryptoDATA is een bedrijf dat zich bezighoudt met het beveiligen van data en het waarborgen van digitale privacy. Het heeft daarvoor verschillende technologieën en producten ontwikkeld waarbij online communicatie beveiligd kan worden. Het bedrijf was al als sponsor verbonden aan de MotoGP, de reclame van het bedrijf was dit seizoen al eens te zien naast de baan. RNF Racing Ltd. heeft de firma binnengehaald als strategische partner en heeft nu de meerderheid van de aandelen van het team in handen.

“Dit is een historische dag voor het team”, zegt Razlan Razali. “Ik wil CryptoDATA graag bedanken voor hun vertrouwen in mij en het team. In korte tijd zijn onze gesprekken uitgegroeid tot een samenwerking voor de lange termijn. We hebben onze partnerschap uitgebreid, dit is een fantastische samenwerking. Onze bedrijven drijven elkaar niet alleen omhoog in de racerij, ook op zakelijk vlak zijn dit bedrijven die elkaar kunnen aanvullen met kennis en ervaring. Mijn belangrijkste focus is dat het team voor het kampioenschap kan vechten terwijl het team van CryptoDATA gaat werken aan een strategie om onze positie naast het circuit te versterken.”

RNF Aprilia start volgend seizoen met 2022-motoren van Aprilia. Het team heeft Miguel Oliveira en Raul Fernandez vastgelegd als de coureurs voor de aankomende twee seizoenen.