Bagnaia achtste in kwalificatie GP Valencia, Martin scoort pole

Francesco Bagnaia scoorde dit seizoen al vijf pole-positions en plaatste zich zaterdagmorgen met de hakken over de sloot rechtstreeks voor Q2. Met een zesde pole-position zou Bagnaia een uitstekend voorschot nemen op het binnenhalen van de wereldtitel op zondag, maar de Turijner was zeker niet bezig aan zijn sterkste weekend van het seizoen. Voor Fabio Quartararo was dat wel anders, hij kwam erg sterk voor de dag in de vierde vrije training, maar moest de Ducati's wel verslaan in de kwalificatie om zondag in de race een kans te maken. De beide titelkandidaten zouden elkaar treffen in Q2, maar eerst moesten in Q1 zich nog twee rijders plaatsen voor die beslissende sessie. De kwalificatie begon zaterdagmiddag rond 14.10 uur op zonovergoten Circuit Ricardo Tormo waar de temperatuur opgelopen was tot een aangename 24 graden Celsius.

Q1: Bastianini verspeelt kans op succes

Raul Fernandez was weer van de partij in de kwalificatie. De KTM Tech3-rijder ging zaterdagmorgen hard onderuit in de derde vrije training en ging voor onderzoek naar het ziekenhuis van Valencia. Hij kwam niet in actie tijdens de vierde training, maar werd kort voor aanvang van de kwalificatie fit verklaard voor deelname in Q1 en kwam ook in actie tijdens die sessie. Takaaki Nakagami nam ook weer deel in Q1, maar hij kreeg al voor de kwalificatie een gridstraf van drie plekken voor het hinderen van Jorge Martin in VT3.

Er waren op basis van de eerdere sessies zo vier kandidaten aan te wijzen die in aanmerking kwamen voor een transferplek naar Q2. Maverick Viñales begon voortvarend met een 1.30.395 gevolgd door een 1.30.307. Miguel Oliveira, even eerder nog de snelste in VT4, klom op naar de tweede plek, maar hij werd al snel verdrongen door Enea Bastianini. De Italiaan was de best geplaatste rijder uit het kampioenschap in Q1, maar hij moest in de eerste run Viñales voor zich dulden. Ook Alex Rins was sneller in die eerste run, hij dook net onder de tijd van Viñales met 1.30.230. Alex Marquez stond zesde, maar zijn motor gaf de geest en moest met een geleende scooter terug naar de paddock om nog te starten aan de tweede run.

Aan het begin van de tweede run ging Pol Espargaro tegen de vlakte, voor de zoveelste keer dit seizoen. Het is zo'n beetje de samenvatting van het seizoen van de Spanjaard, die snakt naar het eind van dit seizoen en dinsdag bij GasGas aan zijn nieuwe job begint. Viñales verbeterde zich intussen stevig. Hij klokte 1.30.090 en nam een voorsprong van bijna anderhalve tiende op Rins. Bastianini klokte kort daarna 1.30.193 voor de tweede plek, maar Rins ging er meteen weer onderdoor. De Spanjaard klokte 1.30.126. Bastianini had tijd om nog een poging te doen, maar hij kwam ten val in bocht 2 en kon plaatsing voor Q2 vergeten.

Bastianini bleef op de derde plek staan, geen van de andere coureurs verbeterde zich nog aan het eind. Maverick Viñales kreeg bij terugkomst in de pitbox de schouderklopjes, hij had zijn ticket voor Q2 te pakken. Rins plakte er nog een ronde aan vast, maar verbeterde zich niet. Achter Bastianini eindigde Oliveira als vierde voor Marquez, die zich nog wel verbeterde met de tweede motor. Franco Morbidelli werd zesde voor Cal Crutchlow en Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio en Remy Gardner. Nakagami werd elfde voor Espargaro met Fernandez op de dertiende plek. Darryn Binder sloot zijn laatste MotoGP-kwalificatie na een moeilijk weekend af met de veertiende en laatste plek.

Uitslag: Q1 MotoGP Grand Prix van Valencia

Q2: Bagnaia en Quartararo onder hoogspanning

De twaalf gladiatoren waren klaar om er op de laatste zaterdag van het seizoen nog een mooie show van te maken op een volgepakt Circuit Ricardo Tormo. Quartararo en Bagnaia maakten zich klaar voor de belangrijke sessie. Die laatste werd in de laatste minuten voor de start van Q2 nog toegesproken door racelegende Giacomo Agostini, dit weekend te gast in Valencia. Het was zijn Ducati-collega Jorge Martin die werkelijk uit de startblokken vloog aan het begin van Q2. De Pramac-rijder produceerde in zijn eerste vliegende ronde een 1.29.621, precies drie tienden van een seconde sneller dan wat de rijders dit weekend tot nu toe geproduceerd hadden. Miller ging naar de tweede plek met 1.29.834, hij was de snelste man na de drie vrije trainingen in Valencia.

Bagnaia maakte op zijn beurt weinig klaar in de eerste run. Hij kwam na een 1.30.766 meteen weer naar binnen, Quartararo kwam in zijn tweede vliegende ronde tot 1.30.254 en stond daarmee op de voorlopige vierde plek. Quartararo vond nog wat winst in de derde ronde op deze band. Hij verbeterde zijn tijd, maar niet zijn plek. Hij splitte de beide Suzuki-rijders Alex Rins en Joan Mir, die in de laatste kwalificatie van het Suzuki-fabrieksteam op de derde en vijfde plek stonden. Bagnaia stond elfde na de eerste run, alleen Viñales stond er nog achter.

Viñales had zijn zachte slicks met deelname in Q1 al verbruikt en kwam pas laat in Q2 op de baan. Hij dook wel meteen de 1.29'ers in. Hij stond daardoor op de voorlopige vierde plek ten koste van Quartararo. Bagnaia begon zijn tweede run met een kleine verbetering naar 1.30.255, maar het was niet genoeg voor een plek op de eerste twee startrijen. Hij stond zevende. Marc Marquez, die al een paar dagen geplaagd wordt door griep, ging naar de tweede plek. Jack Miller's laatste kwalificatie voor Ducati eindigde met een valpartij.

Quartararo kwam later naar buiten dan de anderen en was naar de negende plek gezakt, zijn 1.30.027 bracht hem echter naar de zesde plek. Hij verwees Bagnaia daarmee naar de achtste startplek. Johann Zarco was intussen ook gevallen, maar de gele vlaggen waren ingetrokken op het moment dat Quartararo weer langskwam. De Fransman perste werkelijk alles uit de M1 en hij klokte 1.29.900. Hij kwam met een paar seconden te gaan over de meet voor een laatste poging, maar hij ging rechtdoor in bocht 2. De vierde startplek was daardoor het maximale voor Quartararo.

Martin verbeterde zich niet meer, maar dat was ook nergens voor nodig: hij evenaarde Bagnaia met de vijfde pole-position van het seizoen. Marc Marquez, geplaagd door griep, kwam tot de tweede startplek voor Jack Miller. Quartararo eindigde op de vierde plek voor Alex Rins en Maverick Viñales. Brad Binder werd zevende voor Bagnaia, die de slotrace van het seizoen vanaf het midden van de derde rij moet starten. Zarco eindigde als negende voor Aleix Espargaro, Luca Marini en Mir.

De allesbeslissende Grand Prix van Valencia gaat zondagmiddag om 14.00 uur van start. Bagnaia begint met een voorsprong van 23 punten op Quartararo aan de laatste race van het seizoen.

Uitslag: Q2 MotoGP Grand Prix van Valencia