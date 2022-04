Miller: "Degradatie naar Pramac? Het zijn dezelfde motoren"

De Australiër kwam in 2018 over van Honda naar Pramac Ducati Racing. Hij werkte met een fabriekscontract voor dat team en maakte in 2021 de overstap naar het fabrieksteam. Tijdens de Grand Prix van Amerika onthulde Miller dat zijn toekomst bij de hoofdmacht nog altijd in nevelen gehuld is. Naar verluidt zijn Pramac-rijder Jorge Martin en Gresini-rijder Enea Bastianini de twee belangrijkste kandidaten voor het zitje bij het fabrieksteam. Met de derde plek in Austin heeft Miller zijn eerste podium van het seizoen gehaald, maar blijft er onduidelijkheid over zijn toekomst.

Gevraagd of hij een terugkeer naar Pramac zou accepteren, zegt hij: “Dat zou me niets kunnen schelen. Je weet dat de motoren fantastisch zijn, het team is uitstekend. Ik weet dat de rijders daar hetzelfde materiaal hebben, dus het maakt niet uit. Zolang ik mijn droom in de MotoGP kan leven, zal ik dat blijven doen. Dat ik de kans krijg om voor podiums te vechten met alle fans, dat is alles waar ik ooit van droomde. Dat is voor mij het belangrijkste doel.”

Miller ging in Amerika de halve race aan de leiding voordat hij uiteindelijk verwezen werd naar de derde plek. In een exclusief interview met deze site verklaarde Miller dan er bij het behouden van zijn plek bij het fabrieksteam ook ‘politieke factoren’ speelden. Gevraagd of zijn podium in COTA bijdraagt aan zijn toekomst bij de rode brigade, zegt Miller: “Dat weet ik niet. Ik ben hier alleen om zo hard mogelijk op een motor te rijden, ik doe mijn best. Dat is alles. Als ik bij Ducati kan blijven, dan doe ik dat met alle liefde. Ik blijf heel graag. Ik houd van deze groep mensen. Ik focus me op dit jaar en dat is het enige waar ik controle over heb.”

Francesco Bagnaia, de teamgenoot van Miller bij Ducati, heeft reeds een nieuw tweejarig contract bij het team uit Bologna getekend.