De Australische coureur maakt sinds 2018 deel uit van de Ducati-renstal. Eerst bij Pramac, vorig jaar stapte hij over naar het fabrieksteam. Met twee overwinningen en een vierde plaats in het eindklassement van 2021 werkte Miller zijn beste seizoen af, al eindigde hij nog wel 61 punten achter teamgenoot Francesco Bagnaia. De toekomst van Miller bij Ducati staat al enige tijd ter discussie, zeker met de opmars van beloften Enea Bastianini en Jorge Martin. Beide coureurs mengen zich ook in de strijd om een fabriekszitje naast Bagnaia, die reeds een nieuw tweejarig contract getekend heeft.

In een exclusief interview met Motorsport.com zegt Miller dat er nog geen gesprekken gevoerd zijn over de toekomst. “Nee, geen gesprekken. Wat ik moet doen? Ik doe gewoon mijn best, veel kan ik niet veranderen”, aldus de Australiër. “Ik heb al zo vaak in deze positie gezeten, het heeft geen zin om er gestrest van te raken. Ik kan alleen mijn best doen op de baan, dat is alles. Maar ik heb niets gehoord en dat doet ook wel een beetje pijn als je zo in onzekerheid gelaten wordt. Maar wat moet ik doen?”

Eerder verklaarde Miller geen boodschap te hebben aan 'lariekoek' over zijn toekomst. Gevraagd wat die onzekerheid met hem doet, zegt Miller: “Het is zeker frustrerend, er sluipt toch altijd wat twijfel in en het is de vraag wat er dan gaande is. Maar ik heb er geen controle over. Ik maak me alleen druk om zaken waar ik invloed op heb. Als het uiteindelijk niet lukt… whatever. Maar ik hoop dat het goed komt. Als ze me niet langer willen, dan kan ik er ook niets aan doen. Daar kan ik niets aan veranderen. Ik moet gewoon zorgen dat ik blijf presteren en dan kan ik hopelijk nog wat langer blijven.”

Miller voelt zich geliefd bij Ducati, iets wat alleen maar bijdraagt aan de onzekerheid. Hij suggereert dat er ‘politieke factoren' meespelen in de beslissing over zijn toekomst. “Ik voel me goed en de sfeer is opperbest, ik houd echt van dit team”, aldus Miller. “Daarom zorgt het ook voor spanning als je misschien niet kunt blijven. Ik begrijp ook dat er grote belangen zijn rond dit zitje, er wordt natuurlijk op hoog niveau politiek bedreven. Ik weet ook dat de jongens het liefst duidelijkheid willen hebben, dat maakt alles makkelijker. Maar ook zij hebben er geen beslissende stem in. Het is een politieke kwestie. Dat is niet het leukste onderdeel van de sport, maar het hoort erbij. Dit soort dingen horen erbij en ik moet blijven presteren. Ik heb niet het idee dat ik een zwakke plek ben, ik doe alles voor dit team.”

Niet te klagen over belangstelling

De Aussie maakt zich geen zorgen over zijn toekomst en stelt dat er voldoende kansen zijn om in 2023 elders op de grid terecht te komen. “Natuurlijk”, reageert hij op de vraag of er al met andere teams gesproken wordt. “Ik blijf niet zitten wachten. Er is interesse en ik weet dat er in deze paddock plek voor mij is. Ik maak me daar zeker geen zorgen over. Ik heb in het verleden ook wel vaker onzekerheid gehad over mijn plek bij Ducati, toen ze Jorge Lorenzo terug wilden halen. Toen was ik mijn plek ook kwijt. Ik weet zeker dat er mensen zijn in deze paddock die mij willen hebben. Er zijn genoeg mensen die me steunen, het is geen probleem om een plek te krijgen. Maar het liefst zou ik hier bij Ducati blijven.”