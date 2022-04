De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen kende een tegenvallende start van het seizoen. Hij werkte nog aan zijn fitheid toen de openingsrace in Qatar begon. Daar werd hij vijfde. Vervolgens crashte hij na een moeilijk weekend in de warm-up voor de GP van Indonesië. Hij stond die wedstrijd en de Argentijnse GP aan de kant. Op zijn geliefde Circuit of the Americas keerde Marquez terug. Om fysiek fit genoeg te zijn voor de race, spaarde hij zijn krachten voor de kwalificatie en de race. Hoewel hij het er zonder crashes vanaf wist te brengen, kwam zijn machine door technische problemen slecht weg. Een prachtige inhaalrace resulteerde uiteindelijk in de zesde plaats op het circuit waar hij al zeven keer zegevierde.

Marquez staat nu dertiende in het kampioenschap met 21 punten. Volgende week start het Europese deel van het seizoen met de Grand Prix van Portugal. Hoewel Marquez indrukwekkend was op COTA, denkt hij niet meteen voor podiums te vechten in Europa. “We weten nog niet wat ons niveau is op de Europese circuits, ik denk eerlijk gezegd niet dat we het niveau hebben om daar elke race voor overwinningen te vechten”, zegt Marquez. “Maar het is belangrijker dat we de zwakke punten van de motor beter kennen nu we op een circuit gereden hebben waar ik heel goed ben. Ik heb Honda altijd gezegd dat we bepaalde dingen moesten doen om competitief te zijn in de komende races. Het is waar dat Pol op sommige circuits goed is, Nakagami rijdt ook goed soms. Maar we hebben nog wat zwakke punten waar we aan moeten werken als we overall constant willen zijn.”

Zo vindt Marquez de machine nog niet voorspelbaar genoeg: “Wat ik geleerd heb dit kampioenschap is dat een Grand Prix-weekend met deze motor nog niet voorspelbaar is. Ik kan nog niet zeggen: ‘Hier ga ik winnen, daar ga ik meedoen in de top-vijf, maar daar rijd ik waarschijnlijk voor top-tien’. Dat weet je niet. Tijdens het weekend moet je accepteren dat je meedoet om de tiende plek, dat is dan je plek. Natuurlijk neem ik het risico en het doel is zeker om mezelf op te bouwen naar het podium, dat moet in elke race. Maar daar zijn we op dit moment nog niet aan toe.”

Pol Espargaro werd in Amerika geteisterd door maagproblemen en kwam daardoor niet verder dan de dertiende plaats. Hij is tot nu toe de enige Honda-coureur die dit seizoen een podiumplek gescoord heeft.