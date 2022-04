Waarom Zarco blijft werken aan de voorste rijhoogtewisseling

Tijdens de wintertesten in Sepang kwam Ducati met een apparaat aan de voorvork van de Ducati GP22. Die zorgt ervoor dat de voorkant van de machine kan zakken op de rechte stukken. Dat levert dan weer meer topsnelheid op. Ducati was in 2018 ook al een voorloper op dit gebied toen een dergelijk apparaat aan de achterkant geïntroduceerd werd. Alle andere fabrikanten hebben het in de jaren erna geadopteerd, maar zijn wel voor het gebruik aan de voorkant gaan liggen. Het wordt daarom – tot grote onvrede bij Ducati – vanaf 2023 in de ban gedaan.

Intern wordt er getwijfeld aan het effect en de winst die ermee gehaald kan worden. Drie van de vier rijders die het apparaat tot hun beschikking hebben, zijn er reeds mee gestopt. Desgevraagd zijn de rijders – mede omdat ze duidelijke instructies hebben ontvangen van hun werkgever – erg cryptisch over het apparaat. “Ik weet niet of ik je antwoord kan geven, volgende vraag”, reageert Francesco Bagnaia. Zijn teamgenoot Jack Miller zegt dat het apparaat niet voorgoed verdwenen is. “We zijn er nog niet helemaal klaar mee, het komt wel terug”, zegt de Australiër, zinspelend op een terugkeer op circuits waar het meer effect heeft.

Bij Pramac Racing, waar ze dezelfde machines hebben, geven ze iets meer openheid van zaken. Jorge Martin bevestigde dat het apparaat na Mandalika van zijn machine verdwenen is, Johann Zarco is er juist mee doorgegaan. De Fransman gelooft dat er wel degelijk potentie zit in de nieuwigheid en wil het gebruiken zolang het mag. “Ik werk nog steeds aan de ontwikkeling”, geeft hij toe. “Ik ben er nu aan gewend en het is een automatisme geworden, dus het is geen punt om het elke keer te gebruiken.” Gevraagd waarom Zarco doorgaat met de ontwikkeling terwijl de anderen gestopt zijn, zegt hij: “Ik heb besloten ermee door te gaan omdat het voor mij niet storend is. In Jerez heb ik het getest en had ik er voordeel van. Het is een redelijk kleine installatie, het kost een beetje tijd om het goed te krijgen, maar ik wil wel blijven bouwen.”

Dat Zarco bewust risico neemt met een innovatie waarvan het voordeel nog niet echt gebleken is, hoort bij zijn nieuwe aanpak. “Een paar jaar geleden hield ik zaken liever hetzelfde, het moest bekend zijn”, stelt Zarco. “Nu probeer ik meer te ontwikkelen, de filosofie van een motor verbeteren. Dat is soms een gok.” Het hoort ook bij Zarco’s rol als meest ervaren rijder bij Pramac. Hoofdmacht Ducati gebruikt het team als voorportaal qua rijders, maar ook qua nieuwigheden. “Als het werkt, heb ik de mogelijkheid om een of meerdere races te winnen, dan heb ik een voordeel op anderen. Wanneer je als rijder het verschil moeilijk kunt maken of anderen sterker zijn, dan moet je ook kunnen vertrouwen op het materiaal.”

Het is geen verrassing dat Zarco dit zegt. Hij is bezig aan zijn zesde seizoen in de klasse en wacht nog altijd op zijn eerste overwinning. Dat hij als eerste toegang krijgt tot de ontwikkelingen van Gigi Dall’Igna en de zijnen, ziet hij als een kans. “We moeten ons telkens aanpassen. Dat we dit mogen doen is het voordeel van Pramac. De filosofie om risico te nemen is anders, maar het heeft ook voordelen. Om races te winnen moet je risico nemen.”