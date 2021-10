Interview Fabio Quartararo: “Yamaha kan streep zetten onder moeilijke jaren"

Het kwam zondag enigszins verrassend dat Fabio Quartararo aan de haal ging met de wereldtitel. Hij reed een indrukwekkende wedstrijd, maar Francesco Bagnaia lag lang op koers om de titelstrijd te verlengen tot de Grand Prix van de Algarve. Een valpartij van Bagnaia maakte een eind aan die ambities en Quartararo kon zijn fabelachtige seizoen vieren. De Fransman stapte vanaf dat moment op een sneltrein van festiviteiten. Na een uitgebreid feest met zijn team in Misano is de stem van de 22-jarige kampioen bijna helemaal weg en speelt een milde kater hem parten, maar toch neemt hij uitgebreid de tijd om met MotoGP-verslaggever Oriol Puigdemont van Motorsport.com in gesprek te gaan over een memorabel seizoen.

Q: Aan wie dacht je als eerste toen je zondag de finish bereikte?

FQ: “Mijn vader, ik dacht aan mezelf en mijn vader. De hele familie heeft natuurlijk een rol gespeeld, maar we hebben samen zoveel kilometers gemaakt om ervoor te zorgen dat ik kon racen. Ik overdrijf niet als ik zeg dat we 50.000 tot 60.000 kilometer per jaar reden om te zorgen dat ik kon trainen en racen. Soms zelfs nog meer. Dat beeld kwam meteen weer naar boven.”

Q: Drie jaar geleden was je een doorsnee Moto2-coureur en zondag werd je gefeliciteerd door de Franse president Emmanuel Macron. Hoe moeilijk is het om al deze gebeurtenissen te verwerken?

“Het is een gekkenhuis. Zeker als ik terugdenk aan 2018, toen zaten we echt in een diep dal. De progressie sindsdien is ongelofelijk geweest. Dat geeft mij voor de toekomst ook een flinke boost. Ik kan nu nog niet bevatten wat er allemaal gebeurd is, ik had nooit gedacht dat het zo snel kon gaan. Dat ik als 22-jarige dit al bereikt zou hebben. Het mooie is dat ik nog vele jaren voor me heb en dat we nog meer dromen werkelijkheid kunnen laten worden.”

Q: Eerder sprak je over 2018. Ondanks de moeilijke tijden was je altijd wel een optimistisch mens, nietwaar?

“Zo ben ik altijd geweest, zelfs in de meest moeilijke tijden probeerde ik vrolijk te zijn. Dat is het belangrijkste in het leven. Op de momenten dat ik niet de resultaten scoorde die ik wilde, ik was wel altijd bezig met wat ik het liefste deed. Er zijn heel veel mensen die zwaar werk hebben of dingen doen waar ze liever niet mee bezig zouden zijn. Dat geldt niet voor ons. Zelfs wanneer het slecht ging was ik blij met het werk dat ik deed.”

Q: Hoe was het om toegezongen te worden door de fans van Valentino Rossi nadat je Francesco Bagnaia had verslagen?

“Dat de fans van Valentino de titel met mij vierden, zelfs na het duel met Pecco en ook nog in de laatste thuiswedstrijd van Vale, was heel speciaal. Dat zal ik nooit vergeten.”

Q: De hele paddock, je directe rivalen maar ook alle andere teams, waren blij voor je en hebben je gefeliciteerd. Waarom is iedereen zo op je gesteld?

“Ik ben heel blij dat rijders zoals Marc [Marquez] blij voor me zijn. Zij weten hoe moeilijk het is om op dit niveau succesvol te zijn. Zondag was de mooiste dag van m’n leven en dat is er ook onderdeel van.”

Wereldkampioen MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Yamaha

Q: Is de druk nu van de ketel? Kun je vrijuit blijven rijden?

“Voor de race voelde ik wel wat druk, maar als ik eenmaal op de motor zit heb ik daar helemaal geen last van. Misschien in Misano iets meer omdat ik wist dat ik geen fouten mocht maken. Ik denk dat er een last van m’n schouders is gevallen voor de laatste twee races, maar volgend jaar laden we onszelf weer op. Ik zou niet zeggen dat ik weer vanaf nul begin, maar zo is het wel bijna. Het voelt heel goed om dit bereikt te hebben.”

Q: Wat zijn de grootste veranderingen ten opzichte van vorig jaar geweest? Toen begon je ontzettend sterk, maar de tweede helft van het seizoen was dramatisch.

“Dit jaar was de Yamaha niet veel beter dan die van vorig jaar, maar we hebben een manier gevonden waardoor ik er snel mee kan zijn. We hebben vooral de voorkant van de machine veranderd, maar over het algemeen is de Yamaha gewoon het meest gebalanceerde chassis. Ten opzichte van vorig jaar hebben we niet echt iets verbeterd, maar we hebben wel gevonden wat we toen eigenlijk kwijt waren. Ik verbeter mezelf ook nog elke keer als ik de baan opga en het gevoel dat we gevonden hebben met de voorkant heeft ons veel vooruitgang opgeleverd.”

Q: Had de huidige versie van Fabio Quartararo vorig jaar al wereldkampioen kunnen worden?

“Ik denk niet dat ik de titel had kunnen winnen, maar het had ook niet de achtste plaats hoeven zijn. Over het algemeen zou de derde plaats in 2020 een logische positie geweest zijn, maar ik heb het verknald. Dat heeft me wel de kans gegeven om dit jaar meer te leren en te winnen.”

Q: Is deze titel meer waard omdat het geen eenvoudig jaar is geweest voor Yamaha? Om maar een ding te benoemen, de gebeurtenissen rond Maverick Viñales.

“Het is zeker geen eenvoudig jaar geweest voor Yamaha, maar je moet soms door een moeilijke periode heen om tot grote successen te komen. Dat alle engineers en de projectleider zondag in Misano een wereldtitel konden vieren was een groot contrast met wat er begin dit jaar in Qatar gebeurde. Toen was alles heel koeltjes. Je kon de stress en de druk zien, dat is nu weg. Dankzij deze titel kunnen mensen bij Yamaha vergeten wat ze de afgelopen jaren allemaal hebben moeten doorstaan.”

Q: Je bent altijd eerlijk geweest over je mentale problemen en het feit dat je bij een sportpsycholoog bent geweest. Heb je daar een verschil mee gemaakt?

“Ik heb er geen problemen mee dat toe te geven. De laatste keer dat ik ben geweest was in december en dit jaar ben ik niet geweest. Ik heb anderhalf uur met hem gesproken. Dit jaar ben ik wel een paar keer boos en gefrustreerd geweest en telkens dacht ik dan aan dat gesprek. Dat heeft me echt geholpen, maar ik hoef er niet vaak meer heen.”

De helm van wereldkampioen MotoGP Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Yamaha

Q: Hoe ga je jezelf trakteren na het winnen van de titel?

“Ik heb daar nog niet echt over nagedacht. Wat ik wel weet is dat deze Yamaha [waarmee hij de titel won] op zeer korte termijn bij mij thuis komt te staan. Dat is een groot cadeau.”

Q: Nu je zo’n klik hebt met deze motor, ben je niet bang dat Yamaha er veel aan gaat doen en je in de problemen komt?

“Het enige waar ik om vraag is meer vermogen. We hebben in Misano het 2022-chassis kunnen testen en dat voelde meteen goed, maar we komen vermogen tekort. Ik wil meer topsnelheid, dat zorgt ervoor dat we makkelijker kunnen inhalen. In de eerste race op Misano had ik bijvoorbeeld kunnen winnen als ik iets sneller was geweest.”

Q: Waar kijk je nu naar uit? Een duel met Marquez die 100 procent is?

“Echt wel. Marc komt beter in vorm, hij heeft de laatste twee races gewonnen en ik kijk uit naar een gevecht met hem. Marc is jarenlang een voorbeeld voor me geweest. Als rijder en als persoon kan ik het goed met hem vinden. In 2019 vochten we regelmatig met elkaar en telkens won hij, maar ik heb steeds kunnen leren en genoot enorm van die ervaring. Ik kon op dat moment zeggen dat ik vocht met een achtvoudig wereldkampioen.”