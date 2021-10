Marquez: "Wat Rossi heeft betekend voor de MotoGP is uniek"

"Mijn relatie met hem is weliswaar niet goed, maar ik vind het niet moeilijk om te erkennen hoe belangrijk hij is geweest voor de sport", aldus Marquez vrijdag in Misano over Rossi. "Ik geef toe dat dit zo is, geen probleem."

De Grand Prix van Emilia-Romagna wordt zondag Rossi's laatste kunstje voor eigen publiek. Daarna volgen er nog twee races en dan zit de MotoGP-carrière van de 115-voudig racewinnaar er echt op. Maar Marquez denkt dat de tribunes in 2022 nog steeds gevuld zullen zijn met gele petjes, gele shirtjes en andere merchandise met nummer 46. "Valentino, zijn loopbaan en wat hij heeft gedaan voor de MotoGP zijn uniek. Dat zal ook altijd zo blijven. Niemand is in staat om zoiets te herhalen."

"Hij was de eerste die veel races heeft gewonnen en zijn bijdrage aan het motorracen is groot. Bovenal heeft de sport een groot aantal fans aan hem te danken. Dit gebeurt niet nog eens. De MotoGP moet hem daar zeer dankbaar voor zijn."

Marquez en Rossi gebrouilleerd

Meervoudig wereldkampioenen Rossi (negen keer, waarvan zevenmaal in de MotoGP) en Marquez (acht titels, zes in de MotoGP) konden het sinds het MotoGP-debuut van laatstgenoemde in 2013 aanvankelijk prima met elkaar vinden. Maar in 2015 raakte de relatie bekoeld.

Dat jaar was Rossi met Yamaha-teamgenoot Jorge Lorenzo in gevecht om de wereldtitel. Rossi vermoedde tegen het einde van het seizoen een complot tegen hem, waarbij Marquez hulp zou bieden aan diens landgenoot Lorenzo. Voor de Grand Prix van Maleisië waren er eerst woorden en uiteindelijk kwam het ook tot een botsing op de renbaan. Rossi werd hiervoor bestraft en moest de finalerace in Valencia achteraan aanvangen. Hij verloor uiteindelijk de titelstrijd van Lorenzo.

In 2016 leken de twee weer vrienden te kunnen worden. Nadat Rossi in Barcelona in een spannend duel Marquez had verslagen, volgde een omhelzing. Maar in 2018 ging het weer mis. In de Argentijnse Grand Prix botste Marquez tegen Rossi, die onderuit ging.

Rossi vindt nog altijd dat Marquez hem in 2015 heeft beroofd. Hij zei dat afgelopen jaar in meerdere interviews. Daarbij ziet de 42-jarige Italiaan het ontbreken van een tiende wereldtitel als het grootste gemis in zijn carrière.

"De laatste jaren zijn we geen directe rivalen meer geweest", aldus Marquez. "Het hangt niet van mij af of onze relatie nog verbetert. Maar eigenlijk maakt mij dat ook niet zoveel uit."

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Foto: Gold and Goose / Motorsport Images