Quartararo MotoGP-wereldkampioen na crash Bagnaia in GP van Emilia-Romagna

De zestiende ronde van het MotoGP-wereldkampioenschap had nogal wat verschillende bijzonderheden. Voor MotoGP-legende Valentino Rossi was het zijn laatste MotoGP-race op Italiaanse bodem, de 42-jarige piloot begon vanaf de laatste startplek. Yamaha-coureur Fabio Quartararo kon het wereldkampioenschap in zijn voordeel beslissen maar moest vanaf de vijftiende startplek komen, de slechtste gridpositie in zijn MotoGP-loopbaan. Zijn grootste rivaal Francesco Bagnaia begon daarentegen van pole-position met naast hem teamgenoot Jack Miller én MotoGP-rookie Luca Marini. Die laatste kwam met een felgele Ducati GP19 aan de start, een eerbetoon aan zijn oudere broer Valentino. De tekst “Grazie Vale” stond in grote zwarte letters op de zijkant van de machine afgebeeld. Op de grid vonden bovendien nog wat verschuivingen plaats, Brad Binder was de meest opvallende. Hij crashte in de ronde naar de startopstelling en moest vanaf de laatste plek vertrekken.

Bagnaia verliest Miller als back-up

De start van de race was andermaal voor Bagnaia, hij pakte de holeshot in de eerste bocht voor Miller en Marc Marquez. Quartararo kwam niet goed weg, hij verloor wat plekken en lag zeventiende maar boekte toch wel wat plekken winst in de eerste ronde. Hij kwam als dertiende door na de eerste ronde. Voor de huidige MotoGP-wereldkampioen Joan Mir was het een dramatisch weekend en het werd alleen maar erger. De Spanjaard maakte een valse start en ging tot overmaat van ramp in de derde ronde onderuit bij het insturen van de tweede bocht. In zijn val nam hij de jarige Danilo Petrucci mee, de jarige Italiaan kreeg een DNF achter zijn naam in wat voor hem de laatste Grand Prix in eigen land was.

Vooraan waren de verhoudingen onveranderd, maar in tegenstelling tot vier weken geleden kon Bagnaia niet wegrijden bij zijn achtervolgers. De Italiaan ging aan de leiding met Miller als zijn schaduw. Marc Marquez had de aansluiting bij de Ducatisten, lang duurde het niet voordat Miller zijn positie moest opgeven. De Australiër, gestart met de hardste compound voorband, ging in bocht 15 iets te wijd en schoot van de baan. Miller was ongedeerd, maar door de crash nam ook bij Ducati de spanning toe. Bagnaia was ook met deze ogenschijnlijk gewaagde bandenkeuze onderweg. Achter Bagnaia en Marquez was een fors gat ontstaan naar Pol Espargaro en Miguel Oliveira. Franco Morbidelli, nog altijd niet hersteld van zijn knieblessure, lag op dat moment op een knappe vijfde plaats.

Slijtageslag

Bagnaia leek intussen niet vatbaar voor fouten, zoals hij al de hele tweede seizoenshelft onverstoorbaar bezig is met het scoren van podiums en overwinningen. Marquez werd op het lint getrokken, maar de Spanjaard liet zich niet zomaar wegzetten. Verder naar achteren had Marquez’ jongere broer Alex grotere problemen. Hij viel stil met technische problemen aan zijn RC213V. Voor LCR werd het zo weer een dramatische dag, zeker omdat Takaaki Nakagami bijna tegelijkertijd ten val kwam. De Japanner kon zijn weg overigens wel vervolgen, maar deed dat in de achterhoede. Ook voor Iker Lecuona kwam een sterk weekend niet tot een goed einde, de jonge Spanjaard ging in de elfde ronde onderuit in de eerste bochten. Een slijtageslag was nakende.

Quartararo had intussen her en der wat plekken goed gemaakt en lag halverwege de wedstrijd op de negende plaats. Hij vond de aansluiting bij een viertal aangevoerd door Aleix Espargaro met daarbij ook Alex Rins, Luca Marini en Franco Morbidelli. De Fransman kon teren op een goed racetempo, net als vier weken geleden tijdens de eerste Misano-race. Jorge Martin deed een poging aansluiting te krijgen bij dat groepje, maar de Pramac-rookie deed zichzelf tekort met een fikse crash in de eerste bocht. Daarmee stond de teller halverwege de wedstrijd al op zes uitvallers.

Terwijl Quartararo zich door het groepje vocht en opstoomde naar de zevende plaats, deed Bagnaia een poging om Marquez te lossen. In de zestiende ronde noteerde Bagnaia een 1.32.171, hij kreeg Marquez daarmee wel aan het buigen maar het barsten bleef nog even uit. De achtvoudig wereldkampioen bleef steken op twee tienden van de leider in de wedstrijd. Quartararo had op dat moment Morbidelli, Rins en Marini al te grazen genomen en begon nu de druk op te voeren bij Aleix Espargaro. De vijfde plaats leek het maximale voor Quartararo, maar daarvoor moest hij nog wel een beetje strijd leveren met de oudste van de Espargaro’s.

Geen overwinning voor Bagnaia, Quartararo wereldkampioen

Vanuit zijn luie stoel keek Ducati-topman Gigi Dall’Igna toe hoe zijn indrukwekkende coureur Bagnaia nóg maar eens een rappe raceronde produceerde om Marquez onder druk te zetten. De voorsprong groeide naar vier tienden van een seconde en steeds meer leek het erop dat het na buigen nu ook barsten was voor Marquez. De Spanjaard probeerde zijn RC213V weer richting het achterwiel van Bagnaia te pushen en zette daarbij ook zijn tweede plaats op het spel. Na drie uitlooppogingen had Marquez geen antwoord meer op de demarrages van Bagnaia en daarmee leek de race gelopen. Maar zoals wel vaker is een race niet gelopen tot de finishvlag daadwerkelijk gevallen is.

Op het moment dat Bagnaia zijn achtervolger gelost had, ging de Italiaan bij het insturen van bocht 15 onderuit. Het was een kopie van de crash die zijn teamgenoot Jack Miller eerder had. Marquez had daardoor de overwinning binnen voor zijn teamgenoot Pol Espargaro. Voor Marquez was het zijn eerste overwinning op een circuit waar hij de rechterarm ten volste moet gebruiken, maar al zijn derde zege van het seizoen. Fabio Quartararo verloor de derde plaats in de laatste ronde nog aan de opstomende Enea Bastianini, maar dat was bijzaak. Hij had de MotoGP-wereldtitel binnen in pas zijn derde seizoen op het hoogste niveau.

Na Quartararo eindigde Johann Zarco op de vijfde plaats voor Alex Rins en Aleix Espargaro. Maverick Viñales werd achtste voor Luca Marini. Valentino Rossi was nog een gevierd man aan het eind van de race. In zijn laatste race op Italiaanse bodem eindigde Il Dottore op de tiende plaats.

Het wereldkampioenschap MotoGP gaat over twee weken verder met de Grand Prix van de Algarve.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna