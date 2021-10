Espargaro voelt opluchting na eerste MotoGP-podium met Honda

Het vertrek van Pol Espargaro bij KTM en zijn overstap naar het fabrieksteam van Honda in 2021 was een van de grootste verrassingen op de MotoGP-rijdersmarkt van vorig jaar, vooral omdat KTM zich eindelijk bewezen had als racewinnaar. De overstap naar Honda verliep moeizaam voor de Spanjaard, die door beperkte testmogelijkheden moeite had om zich aan te passen aan de RC213V. De Honda-machine kampt met een gebrek aan grip aan de achterkant en voor zijn podium op Misano was een vijfde plek het beste resultaat voor Espargaro.

Op Misano kwalificeerde hij zich op de vierde positie en op zondag maakte hij het Honda-feest compleet door achter teamgenoot Marc Marquez tweede te worden. “Het betekent veel dat ik deze muur voor het podium bij Repsol Honda heb doorbroken. Het is een opluchting”, concludeerde Espargaro na afloop van de GP van Emilia-Romagna. “Ik nam vorig jaar een enorm risico [door KTM te verlaten] en iedereen zag dat ik het moeilijk had dit jaar. Maar het is voor mij superfijn om dit resultaat te behalen. Dat geldt voor het ego, het is voor mij als coureur goed, maar het is ook belangrijk voor het team dat enorm hard heeft gewerkt.”

Dubbelzege nog belangrijker voor Honda

Voor Espargaro voelt zijn podiumplek op Misano als een mijlpaal, maar hij erkent tegelijkertijd ook dat het resultaat voor Honda nog veel belangrijker is. In vergelijking met de Europese fabrikanten kon het Japanse merk afgelopen jaar door de coronapandemie minder werk verzetten. De eerste dubbelzege sinds de GP van Aragon in 2017 zorgde dan ook voor enorme vreugde bij Honda. “Het is vooral voor Honda heel belangrijk om motoren op de eerste en tweede plek te hebben. Dat is ongelofelijk na enkele moeilijke seizoenen, want voor Repsol Honda was vorig jaar ook zwaar. En voor mij als rijder was dit ook heel belangrijk. Dit is volgens mij mijn beste uitslag in de MotoGP, want met KTM werd ik altijd derde. Het is absoluut een belangrijk moment in mijn carrière, maar ik voel meer opluchting voor Honda”, vertelde Espargaro.

“Ik heb bij een Europese fabrikant gezeten en ik weet hoe ze werkten tijdens corona. Dat was voluit, zelfs toen COVID sterk toesloeg in Europa. Maar zoals je weet namen de Japanners veiligheid heel, heel serieus, een stuk serieuzer dan Europeanen. In dit coronatijdperk hadden ze het zwaarder dan de Europese fabrikanten. We zagen dat de Europese merken grote stappen zetten in deze tijd, terwijl de Japanse merken het iets lastiger hadden. Natuurlijk is dit belangrijk voor mij, maar ik zag ook de gezichten van Takeo [Yokoyama, technisch manager] en [HRC-directeur Tesuhiro] Kuwata en dat was geweldig. Het is ongelofelijk hoe blij ze zijn.”