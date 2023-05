Bagnaia over kritiek op MotoGP-stewards: "We moeten ze steunen"

In de afgelopen jaren hebben vrijwel alle coureurs op de MotoGP-grid wel eens kritiek geuit op een besluit dat de stewards hebben genomen naar aanleiding van de gebeurtenissen op de baan. Vorig jaar werden steeds krachtigere teksten uitgesproken, terwijl er dit jaar nog meer kritische noten zijn dan de afgelopen jaren. Vaak richt de kritiek van de coureurs zich op het gebrek aan consistentie in de besluitvorming van de stewards. Vergelijkbare acties en incidenten worden namelijk regelmatig op een andere manier beoordeeld. Die klachten hebben geleid tot een bijeenkomst van de MotoGP-rijders en de stewards, die geleid worden door tweevoudig 500cc-kampioen Freddie Spencer.

Deze bijeenkomst heeft gemengde reacties opgeleverd. Sommigen noemden het samenkomen zinloos, anderen vonden juist dat het een positief was om met elkaar het gesprek aan te gaan. Een van de rijders die het meest enthousiast was na afloop van de bijeenkomst met de stewards, was regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia. De fabriekscoureur van Ducati ziet dat er op dit moment sprake is van een lastige situatie, doordat de nadruk vaak op controversiële aspecten wordt gelegd en niet op het sportieve aspect. Hij roept zijn mede-coureurs daarom op om niet iedere keer met de beschuldigende vinger naar de stewards te wijzen, zelfs als ze ervan overtuigd zijn dat er een fout gemaakt wordt.

"De stewards hebben hun houding veranderd en proberen dichter bij ons te komen", zegt Bagnaia in gesprek met Motorsport.com. De Italiaan moest in Jerez een positie teruggeven aan Jack Miller na een kleine touché tijdens een inhaalactie. Veel rijders hadden kritiek op die straf, ze zagen het voorval als een race-incident. "Ik begrijp waarom ik in Jerez bestraft werd, hoewel het in mijn ogen ook een race-incident was", vervolgt Bagnaia. "De stewards proberen een balans te vinden, dus ik accepteer het. Nu is ook niet het moment om tegen ze in te gaan, maar we moeten ze juist steunen. De huidige situatie vraagt van ons dat we ze steunen en dat we ze hun werk laten doen."

Tegelijkertijd is Bagnaia zich er uiteraard van bewust dat het niet makkelijk wordt om een groep individualistische coureurs mee te krijgen in zijn streven. "Het is heel moeilijk om het met alle twintig eens te zijn, omdat we allemaal naar onze eigen belangen kijken. Je kunt het met een groep van vier of vijf man eens zijn, maar het wordt ingewikkeld als je meer mensen mee wil krijgen", verklaart de coureur uit Turijn, die ook enkele goede initiatieven zag ontstaan uit die bijeenkomst in Le Mans. "Iets wat ik heel positief vond, was dat Maverick [Viñales] en ik allebei naar de stewards werden geroepen na ons incident. We konden praten, samen de video bekijken en reflecteren. Dat is een stap voorwaarts."