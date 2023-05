Als regerend Moto2-wereldkampioen mocht Augusto Fernandez eerder dit jaar in Portugal zijn debuut maken in de MotoGP. In de eerste vier raceweekenden van het seizoen kon de 25-jarige coureur van Tech3 GasGas echter weinig potten breken. In vier sprintraces scoorde hij geen enkele keer punten, terwijl een tiende plek in de GP van de Verenigde Staten zijn beste resultaat in een Grand Prix was. Bij de Franse Grand Prix zette Fernandez echter een mooie stap voorwaarts. In de kwalificatie plaatste hij zich voor het eerst bij de beste twaalf, om daarna in de race op zondag foutloos te blijven en knap als vierde over de finish te komen.

Dat goede resultaat had voor Fernandez eigenlijk niet op een beter moment kunnen komen. Eerder op de dag was KTM's toptalent Pedro Acosta onderuit gegaan in de Moto2-race. Van de jonge Spanjaard is bekend dat hij in 2024 de stap naar de MotoGP gaat zetten, maar wegens doorlopende contracten van de drie andere rijders kan KTM hem alleen stallen op de plek die nu nog bezet wordt door Fernandez. Toch wilde de MotoGP-rookie tegenover Motorsport.com niet bevestigen dat het goede resultaat op het best mogelijke moment is gekomen. "Dat moet je aan iemand anders vragen, niet aan mij. Ik ben blij, want het is een vierde plaats in de MotoGP in de vijfde race van het seizoen. Ik ben gefocust op mijn werk en ik wil meer. Ik wil niet vierde worden. Ik ben hier om te winnen, dus ik richt me op mijn werk. Dat is alles."

Fernandez denkt dat het resultaat in Le Mans geen eenmalige uitschieter is geweest. Hij begint langzaam gevoel te ontwikkelen voor de KTM RC16 en daarom ziet hij de Franse GP als een keerpunt in zijn seizoen. "Ik begin gevoel te krijgen voor deze motor, want tot dusver was mijn gevoel er niet helemaal. Ik had geen eigen gevoel en eigen gedachten over iets", vertelt hij over de eerste fase van het seizoen. "Dit was het eerste weekend waarin ik het gevoel op de motor kreeg en wist hoe ik snel kon zijn. Op de zaterdag in Le Mans was ik bang om mijn eigen gevoel te volgen, maar op zondag zei ik 'oké, na twee crash ga ik voor de zachte voorband'. Daar voelde ik mij goed bij en dat heeft zich uitbetaald. Voor de toekomst is het dus goed voor mij om mijn instinct te volgen."