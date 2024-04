De Portugese Grand Prix draaide voor Marc Márquez en Francesco Bagnaia uit op een ramp door een botsing in de slotfase van de race, waardoor beide rijders naar de grond gingen. De stewards oordeelden uiteindelijk dat het een race-incident was, terwijl Márquez de schuld bij Bagnaia neerlegde. Tijdens de persconferentie in de aanloop naar de Amerikaanse GP werden ze naast elkaar gezet, maar kregen ze geen vragen over het incident. Tijdens de MotoGP-training in Austin werd sportief directeur Mauro Grassilli van Ducati wel gevraagd naar de situatie.

"Het is heel makkelijk: ik heb ze allebei een bericht gestuurd op de maandag of dinsdag na de race", antwoordde Grassilli op de vraag van de MotoGP wat hij had gedaan om de situatie te kalmeren. Uit het antwoord van de rijders bleek volgens de manager dat ze het incident al achter zich hadden gelaten. "Ik heb slechts gestuurd 'hey jongens, alles onder controle?'. Pecco en Marc antwoordden allebei 'ja, alles onder controle, ik kijk uit naar COTA'. Het was dus heel positief."

Grassilli werd tijdens de tweede vrijdagse oefensessie op het Circuit of the Americas ook gevraagd naar de stand van zaken rond Ducati's satellietteams. Zo is van Pramac bekend dat het huidige contract na 2024 in principe automatisch verlengd wordt, maar dat de formatie ook kan overstappen naar een andere fabrikant. Ook de deal van VR46 loopt eind dit jaar af. De renstal van Valentino Rossi wil graag bij Ducati blijven, maar hoopt wel minimaal één motorfiets van de nieuwste specificatie te krijgen.

Naar verluidt hebben Pramac en VR46 ook al met Yamaha gesproken om vanaf 2025 het satellietteam van de Japanse fabrikant te worden, maar volgens Grassilli zijn er inmiddels ook serieuze onderhandelingen gaande tussen Ducati en de teams. "We hebben de gesprekken geopend. We zijn in gesprek met VR46 en we zijn ook in gesprek met Pramac. Ons doel is om in de toekomst dezelfde situatie te behouden", maakt Grassilli duidelijk. "Mijn doel is dus om volgend jaar, maar ook in de toekomst met Pramac en VR46 te blijven werken."