Waarom MotoGP-debuut Aldeguer bij Pramac Ducati nog niet zeker is

Deze week kondigde Ducati aan dat Fermín Aldeguer in 2025 zijn debuut maakt in de MotoGP. Het 18-jarige Spaanse talent tekende een deal voor twee jaar met de optie voor nog twee seizoenen, maar er werd geen duidelijkheid verschaft over het team dat hij zal vertegenwoordigen. Pramac Racing leek de meest logische optie en teammanager Gino Borsoi verklaarde bij Motorsport.com al dat hij Aldeguer graag verwelkomt, maar zeker is dit nog niet. Mauro Grassilli, de nieuwe sportief directeur van Ducati, gaf in Portimão aan dat het aan Pramac was of Aldeguer volgend jaar bij het Italiaanse team debuteert, al moest het team aan enkele opties voldoen.

Inmiddels is duidelijk wat die optie precies inhoudt. Motorsport.com heeft vernomen dat Pramac een optie heeft in het contract met Ducati, waardoor de samenwerking eind 2024 opgezegd kan worden als het team een interessante aanbieding krijgt van een andere fabrikant. Als Pramac beslist om dit te doen en de banden met Ducati te verbreken, dan kan de formatie van Paolo Campinoti in 2025 natuurlijk niet beschikken over Aldeguer. Een samenwerking tussen de talentvolle Moto2-rijder en het Italiaanse satellietteam van Ducati is overigens wel iets waar Ducati-directeur Gigi Dall'Igna vanaf het begin al oren naar heeft gehad.

Pramac heeft inmiddels gesproken met Yamaha en KTM over een samenwerking en voor de zomerstop moet er een knoop doorgehakt worden. "Het klopt dat we een ontsnappingsclausule hebben en het klopt dat die nog niet gelicht is. We zitten echter al jaren bij Ducati en we zijn op ons gemak in en blij met deze samenwerking. We hebben gesproken en we zijn het bijna voor honderd procent eens dat we samen verder gaan. Het enige dat nog ontbreekt, is een aankondiging", geeft een bron binnen Pramac echter aan. Een vertrek bij Ducati lijkt dus niet aan de orde voor de formatie, die momenteel de status van semi-fabrieksteam heeft. Het is onwaarschijnlijk dat Pramac dit wil opgeven om satellietteam van bijvoorbeeld Yamaha te worden.

In 2002 maakte Pramac zijn debuut in de MotoGP als satellietteam van Honda. In 2005 volgde echter al de overstap naar Ducati-motoren, nadat de renstal samenging met D'Antin Racing. Sindsdien heeft Pramac altijd met Desmosedici's gereden, en na de komst van Dall'Igna bij Ducati werd de rol van het team steeds belangrijker. Pas in 2020 kreeg het team precies dezelfde motorfietsen als het fabrieksteam. Sindsdien staan de rijders van Pramac - eerst Francesco Bagnaia en Jack Miller, later ook Jorge Martín, Johann Zarco en Franco Morbidelli - ook rechtstreeks bij Ducati onder contract.