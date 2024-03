In de slotfase van de MotoGP Grand Prix van Portugal streden Francesco Bagnaia en Marc Márquez om de vijfde positie toen laatstgenoemde met nog vier ronden te gaan een inhaalpoging deed in bocht 5. Daarbij ging hij wat wijd, waardoor Bagnaia meteen wilde counteren. Márquez zocht echter ook de binnenkant weer op, waardoor er contact was en beide rijders tegen het asfalt gingen. Bagnaia keerde terug naar de pits om daar op te geven, terwijl Márquez als zestiende over de finish kwam en zodoende ook puntloos bleef in Portimão. Beide rijders meldden zich later nog bij de stewards, die oordeelden dat het een race-incident was.

Bagnaia verklaarde na afloop van de race dat hij zich daar wel in kon vinden. "Toen Marc kwam, probeerde hij me in te halen en daarbij ging hij wijd. Ik probeerde de lijn aan de binnenkant te houden, maar zijn lijn kruiste die van mij en we raakten elkaar. Dat maakt me boos, maar het is normaal. Het was een race-incident en we moeten door naar de volgende", verklaarde de Ducati-rijder. Zelf vond hij de tegenaanval niet per se riskant. "Hij ging wijd toen hij me inhaalde. En wat wil je doen als de rijder voor je, met wie je in gevecht bent, wijd gaat? Hem inhalen om meer punten te scoren. Ik vond het dus geen riskante actie."

Boos op Márquez was Bagnaia niet naar aanleiding van het incident. Wat hem wel irriteerde, was het feit dat hij al vroeg in het seizoen een nulscore noteerde - en daarmee ook de leiding in het kampioenschap afstond aan winnaar Jorge Martín. "Het maakt me boos, want ik eindigde zonder punten. Vorig jaar scoorde ik ook niet in de tweede race, destijds door mijn eigen fout. Dit jaar is het door een race-incident. We weten absoluut dat er nog 38 races zijn en dat het kampioenschap nog lang is, maar ik wilde consistenter zijn qua resultaten en niet al in de tweede race een nulscore noteren."

"Onnodig om zo agressief terug te komen"

Daar waar Bagnaia verklaarde dat de botsing met Márquez een race-incident was, keek de zesvoudig MotoGP-kampioen er anders naar. De 31-jarige Spanjaard wees Bagnaia aan als schuldige voor de crash door onnodig agressief te zijn. "In mijn ogen was het een fout van Pecco, maar niet zozeer het incident zelf. Hij probeerde terug te komen en dat was wat optimistisch, maar contact kan gebeuren. Maar het was een fout dat we streden voor de vijfde, zesde positie en voor twee punten meer of minder", legde Márquez uit. "Hij had het lastig, vooral met de achterband. Met nog drie, vier ronden te gaan weet je dat je de positie gaat verliezen, dus het is onnodig om zo agressief terug te komen. Hij maakte die keuze wel en het gevolg voor Ducati is nul punten."

Márquez werd vervolgens gevraagd of hij het idee heeft dat andere rijders zich harder opstellen in een duel met hem dan als ze met iemand anders strijden. "Dat denk ik niet, of ik wil graag denken dat het niet zo is. Ze vechten gewoon", aldus Márquez, die in ieder geval wist dat dit in het duel met Bagnaia niet aan de orde was. "Pecco vertelde me dat hij dacht aan twee extra punten en het verdedigen van de positie. Uiteindelijk moet je agressief zijn in de eerste ronden. En als je in de laatste ronden voor de zege vecht, kun je ook agressief zijn. Maar dit was niet het moment om dat te doen. Maar het was zijn beslissing en hij leert er ongetwijfeld van."