Ducati niet bang dat Martin naar Yamaha verkast voor MotoGP 2024

Sinds hij in 2021 zijn debuut maakte in de MotoGP komt Jorge Martin uit voor Pramac Ducati. Ook in 2023 staat hij weer voor dat team aan de start, nadat hij in 2022 met Enea Bastianini streed om een plekje bij het fabrieksteam van Ducati. De Italiaan ging na het behalen van vier overwinningen echter met dat zitje aan de haal. Martin kreeg wel een nieuw fabriekscontract om in 2023 aan te blijven bij Pramac, maar in de eerste fase van het huidige seizoen is hij al gelinkt aan een overstap naar het fabrieksteam van Yamaha in 2024. In Frankrijk gooide Martin zelf nog wat olie op het vuur door te verklaren dat zijn contract een clausule bevat, waardoor hij eind 2023 kan vertrekken als hij ergens een fabriekszitje krijgt aangeboden.

Toch maakt men zich bij Ducati niet echt zorgen over een mogelijk vertrek van Martin naar Yamaha. Zo denkt sportief directeur Paolo Ciabatti dat het pakket van de Japanse fabrikant niet goed genoeg is om de enkelvoudig Grand Prix-winnaar te overtuigen van een overstap. "Hij heeft inderdaad een optie in zijn contract, maar wij zouden graag zien dat hij bij Ducati blijft", vertelde Ciabatti in Le Mans. "Op dit moment is hij een van de snelste jonge coureurs en tegelijkertijd lijkt Yamaha geen motor te hebben die kan winnen. Het spijt me dat ik het zeg, maar zo ziet het er op dit moment uit. We weten niet hoe het volgend jaar is, maar hij rijdt nu op een motor die kan winnen en ik denk dat hij wil blijven, omdat hij van winnen houdt."

Geen besluit over wisselingen tussen fabrieksrijders

In zijn debuutseizoen won Martin de GP van Stiermarken. Daarna moest hij lang wachten op een nieuw succes, die hij bij de Franse GP boekte door de sprintrace te winnen. In de GP op zondag werd hij vervolgens tweede. Het seizoen van Yamaha verloopt intussen bijzonder moeizaam. Fabio Quartararo pakte in de Verenigde Staten het enige podium van het merk in de eerste vijf raceweekenden, terwijl het kampioenschap al ver buiten bereik lijkt. Ducati gaat intussen met Francesco Bagnaia aan de leiding in het WK. Bastianini heeft intussen nog geen race kunnen rijden wegens blessureleed.

Die situatie zorgt ervoor dat Ducati nog niet echt aan de slag kan met de plannen voor 2024. Ciabatti denkt echter niet dat er geschoven moet worden met de rijders die over een fabriekscontract beschikken. "We hebben nog geen toekomstbesluiten genomen", legt hij uit. "Helaas is Enea enkele races uitgeschakeld, dus we hopen alle rijders te behouden. De coureurs van VR46 en Gresini zijn op dit moment door hun eigen team gecontracteerd. Wij hebben contracten met Pecco, Enea, Johann [Zarco] en Jorge en in principe zijn we met iedereen tevreden. Het is echter nog te vroeg om iets te zeggen over 2024, de blessure van Enea zorgt natuurlijk voor vertraging."