Bagnaia voelde zich in Jerez een 'volwaardige' MotoGP-rijder

Bagnaia mocht tijdens het tweede raceweekend in Andalusië voor het eerst van de eerste startrij vertrekken (derde). In de 25 ronden durende race passeerde hij de Yamaha’s van Valentino Rossi en Maverick Viñales, maar was racewinnaar Fabio Quartararo al lang en breed vertrokken. De Italiaan reed meer dan twee seconden voor zijn mentor Rossi toen zijn Ducati in de negentiende ronde begon te roken. Niet veel later zette Bagnaia zijn GP20 aan de kant. Het was al de tweede race op rij dat Bagnaia zich van zijn goede kant liet zien, nadat zijn start in de koningsklasse aanvankelijk moeizaam verliep. Nu de 23-jarige rijder zijn draai heeft gevonden op de Ducati, maakt hij ook kans op een overstap naar het fabrieksteam van Ducati. Dat heeft nog geen nieuwe deal gesloten met Andrea Dovizioso.

Gevraagd of hij zichzelf ook als kandidaat ziet voor het Ducati-zitje, reageerde Bagnaia: “Op dit moment concentreer ik me vooral op het rijden. Ik weet dat ik dit hele weekend de snelste Ducati was en dat geeft me veel kracht, maar we moeten blijven werken zoals we afgelopen weekend hebben gedaan. Als er een kans komt bij het officiële team, zou ik daar heel blij mee zijn. Maar daar wil ik nu niet te veel aan denken. Het mooie aan dit weekend was dat ik me eindelijk een volwaardige MotoGP-rijder voelde, ik was erg sterk.”

Tempo gelijkwaardig met Quartararo

De voormalig wereldkampioen Moto2 liet bij de start wat liggen ten opzichte van racewinnaar Quartararo en kon daardoor niet profiteren van het vermogensvoordeel van de Ducati. “Ik zag dat ik sneller was dan de rijders die voor mij reden en mijn tempo was redelijk gelijk met dat van Quartararo”, vervolgde hij. “Ik wilde Jack [Miller] eigenlijk direct inhalen, maar ik riskeerde te crashen en deed het iets rustiger aan. Toen ik zag dat de anderen er hard voor moesten werken, heb ik langzaam maar zeker geprobeerd om ze in te halen. Toen ik voor Vale [Rossi] zat, reed ik weg zonder dat ik er iets voor hoefde te doen. Na een paar ronden voelde ik dat de motor een beetje langzamer werd, maar na vier ronden werd het echt slecht. Toen kreeg ik de oranje-zwarte vlag en moest ik stoppen. Tot dat moment was ik redelijk gewaagd aan het tempo van Fabio. Wat mij betreft hadden we bij kunnen blijven, dan hadden we kunnen zien of ik hem meer had kunnen pushen.”