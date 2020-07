Quartararo een klasse apart tijdens GP van Andalusië, Rossi derde

Op een bloedheet Circuito de Jerez verzamelden 21 coureurs zich op de grid voor de allereerste Grand Prix van Andalusië. Een historische gebeurtenis dus, maar deze race zou ook historisch worden vanwege het ontbreken van zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez. De Honda-piloot deed zaterdag een moedige poging tot een terugkeer, maar hij was niet in staat de race aan te vangen. Voor de concurrenten een geweldige kans om verder uit te lopen op de Spanjaard, die in Brno weer terug hoopt te zijn. De andere geblesseerde coureurs, Cal Crutchlow (13de) en Alex Rins (20ste), stonden wel gewoon op de grid voor aanvang een van de warmste MotoGP-races ooit. Kort voor de start was het 36 graden Celsius met een baantemperatuur van tegen de 60 graden Celsius. Tel daarbij de stralende hitte van de motoren op en het moge duidelijk zijn waarom coureurs deze race in zekere zin vrezen.

Fabio Quartararo stond op pole voor de race over 25 ronden en de Petronas-rijder maakte deze keer de beste start. Hij pakte de koppositie voor Maverick Viñales terwijl ook Valentino Rossi een ijzersterke start maakte. Hij haalde zijn protegé Francesco Bagnaia in. In de eerste bocht ging Miguel Oliveira - die als vijfde mocht starten - onderuit na contact met merkgenoot Brad Binder. Nadat de Portugees van de motor viel, werd hij nogmaals aangereden door de Zuid-Afrikaan. Ook Bradley Smith moest de beide KTM-mannen ontwijken en verloor tijd.

Vooraan was Viñales voornemens om vroeg in de race weg te rijden, maar zijn start was niet zo sterk als vorige week en Quartararo had bovendien een goed tempo. Aan het eind van de eerste ronde wilde Viñales de aanval inzetten bij de Petronas-coureur maar hij ging daarbij veel te wijd. Daardoor kwam teamgenoot Rossi langszij. De 41-jarige coureur had aanvankelijk geen snelheid om zich los te rukken van Viñales, maar het duurde enkele ronden voordat Rossi zijn ritme gevonden had. Toen hij zijn mojo te pakken had, reed Rossi een sterke race. Hij kon echter niet voorkomen dat Quartararo op Lorenzo-achtige wijze weg wist te rijden van het peloton.

Viñales probeerde alles te doen om zijn teamgenoot in te halen, maar de Spanjaard was te gretig en moest dat bekopen. Viñales verloor de derde plaats aan Francesco Bagnaia, hij zag niet veel later ook Jack Miller en Franco Morbidelli langszij komen. Daarmee was de race van Viñales eigenlijk wel voorbij, zijn strategie om weg te rijden werkte overduidelijk niet. Het duurde tot de twaalfde ronde voordat Bagnaia de aanval inzette bij zijn mentor en de tweede plaats overnam van Rossi. Daarachter kwam Jack Miller ten val waardoor Bagnaia als de enige Ducati-rijder in de race voor het podium overbleef.

Rossi viel daarna terug in de schoot van een andere leerling, Morbidelli. De Braziliaanse Italiaan had de aansluiting gevonden bij zijn leermeester, maar lang duurde het niet. In de zeventiende ronde viel de machine van Morbidelli stil en het probleem leek verdacht veel op de wijze waarop de krachtbron van Rossi er een week geleden mee ophield. De betrouwbaarheidsproblemen van Yamaha kwamen zo andermaal aan het licht. De Japanse constructeur had niet als enige last van motorproblemen want ook Bagnaia kreeg een podiumplek door zijn neus geboord. Aan het begin van de twintigste ronde kwam er rook uit de achterkant van de GP20 en na een halve ronde kreeg Bagnaia door dat de krachtbron van de Desmosedici het had begeven. De jonge Italiaan zette zijn fiets aan de kant van het circuit en baalde flink.

Met een voorsprong van ruim zeven seconden begon Quartararo aan de laatste fase van de race terwijl het duel tussen de Yamaha-fabrieksrijders intensiveerde. Viñales zat heel dicht op de achterkant van Rossi, maar keer op keer liet de routinier zich niet foppen. In de remzones toonde Rossi dat hij zijn jongere teamgenoot op een goede dag nog altijd de baas kan zijn. Het duurde tot de voorlaatste ronde voordat Rossi zijn tweede plaats prijs moest geven ten opzichte van Viñales.

Quartararo kwam ondertussen na een dominante vertoning solo aan de finish. In de laatste ronde liet de Fransman de teugels een beetje vieren. Frankrijk moest ontzettend lang wachten op de eerste winnaar in het MotoGP-tijdperk, maar een week na de eerste zegetocht volgde ook de tweede voor Quartararo. De 21-jarige rijder kwam met een voorsprong van 4.4 seconden op Viñales aan de finish. Rossi wist zijn derde plaats met succes te verdedigen.

Takaaki Nakagami scoorde zijn beste resultaat in de MotoGP, hij eindigde op een halve seconde van het podium op de vierde plaats. Joan Mir scoorde namens Suzuki de vijfde plaats terwijl Andrea Dovizioso van de veertiende naar de zesde plaats reed. Pol Espargaro kende een matige eerste ronde na contact met Dovizioso, hij verloor veel plaatsen. In het spoor van Dovizioso reed de KTM-kopman vervolgens naar de zevende plaats. Repsol Honda-rijder Alex Marquez kwam in zijn tweede MotoGP-race op de achtste plaats aan de finish.

Johann Zarco werd negende met Alex Rins op de tiende plaats. De Suzuki-coureur presteerde boven verwachting nadat hij een week geleden zijn arm brak bij een crash in de kwalificatie. Tito Rabat werd elfde voor Bradley Smith en Cal Crutchlow. Die laatste had genoeg snelheid om het podium te halen, maar moest halverwege de race wel even stoppen in zijn pitbox. De missie van de Brit was niet voor niets, hij scoorde nog een paar punten.

Naast Bagnaia, Miller en Morbidelli haalden nog eens een handvol rijders de finish niet. Brad Binder kwam ten val in de laatste bocht nadat hij van zijn machine gelanceerd werd. Hij bleef ongedeerd. Ook Danilo Petrucci moest opgeven na een crash. Aleix Espargaro haalde voor de tweede achtereenvolgende race de finish niet, hij kwam ten val in de negende ronde. Iker Lecuona maakte de rampdag van Tech 3 compleet. Na de val van teamgenoot Oliveira in de eerste bocht ging ook Lecuona al na zes ronden onderuit.

Het MotoGP-wereldkampioenschap gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Tsjechië.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Andalusië - Race