Rossi twijfelde aan toekomst na rampzalige Spaanse GP

Hij heeft de handtekening nog niet gezet, maar negenvoudig wereldkampioen Rossi vervolgt zijn carrière volgend jaar bij Petronas Yamaha SRT. Fabio Quartararo verkast op zijn beurt richting het fabrieksteam. Het 25ste GP-seizoen van Rossi begon vorige week met een rampzalig weekend in Jerez. De Italiaan worstelde met de achterband en lag veertien seconden achter Quartararo voordat hij uitviel met een motorisch probleem.

Dit weekend stond Rossi er een stuk beter voor en haalde hij voor het eerst sinds Austin 2019 een podium in de koningsklasse. “Het was heel speciaal, zeker na vorige week. Dat was heel frustrerend, maar dat duurt al langer dan vorige week”, omschrijft Rossi, die eerder verklaarde dat er een ‘politieke strijd’ gevoerd moest worden bij Yamaha omdat hij met een afstelling moest rijden die Fabio Quartararo en Maverick Viñales succes bracht. “2019 was grotendeels een lastig seizoen met slechts twee podiums aan het begin van het seizoen. Ik heb steeds hetzelfde probleem gehad [met de grip aan de achterkant van de machine], soms was het slechter en soms een beetje beter, maar de races waren heel slecht. Uiteindelijk hebben we niet opgegeven en vanaf vrijdagochtend hebben we het anders aangepakt. Vanaf de derde ronde voelde ik me beter, het bochtenwerk liep lekker, dit was meer mijn stijl. We hebben nog veel werk te doen, we hebben de motor wel verbeterd maar er is nog werk aan de winkel. Iedereen is zo snel. Het resultaat van vorige week was te slecht en daarom niet realistisch. Ik ben oud, maar ik dacht: ‘Fuck, dit is niet best’.”

Hij voegde toe: “Na de race van vorige week of na Valencia en Aragon, waar we heel slecht waren, zag ik de gezichten in de pitbox en daar had ik geen woorden voor. Ik zei: ‘Misschien is het tijd om thuis te blijven’. We hadden al besloten om volgend jaar te racen, maar ik genoot er niet van als ik op de motor zat. Dat is erg frustrerend, zeker omdat deze problemen al zo lang spelen.”

Op de vraag van Motorsport.com of hij eerder met deze twijfel heeft gezeten, verklaarde Rossi: “Ja. Toen ik in 2011 en 2012 bij Ducati zat wist ik niet zeker of ik nog het niveau had om door te gaan. Maar ik had veel geluk dat Yamaha me terug wilde en me nog tien jaar gegeven heeft. Wanneer je niet op de motor kunt zitten zoals je wilt en niet kunt presteren, dan denk je gauw dat het voorbij is. Zeker als je al wat ouder bent. Dit resultaat was dat betreft heel belangrijk.”