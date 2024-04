Martín geeft toe: Onwaarschijnlijk dat ik ook na 2024 bij Pramac zit

Jorge Martín hoopte dit jaar al de overstap te maken naar het fabrieksteam van Ducati, iets wat tot de mogelijkheden had behoord als hij in 2023 de titel had veroverd. De 26-jarige Spanjaard rijdt echter nog steeds voor Pramac, maar heeft duidelijk voor ogen wat hij in 2025 wil: rijden voor een fabrieksteam. Nu er geruchten gaan dat Pramac wellicht een geïnteresseerde partij zou zijn om over te stappen op Yamaha-fietsen, benadrukt Martín dat zijn voorkeur met name bij Ducati ligt.

"Het is de eerste keer dat ik hier over hoor", reageert Martín op de geruchten. "Maar op dit moment ben ik meer verbonden met Ducati dan met Pramac. Dat is al mijn hele MotoGP-carrière het geval. Iedereen kent mijn prioriteit. Laten we afwachten, het is nog erg vroeg. Maar ik weet het niet. Ik hoop naar een fabrieksteam te gaan. Dus zelfs al zou Pramac [van fabrikant] wijzigen, dan denk ik niet dat ik hier zal blijven."

Deze opmerkingen volgen niet lang nadat Pramac-teambaas Gino Borsoi in gesprek met Motorsport.com erkende dat dit het laatste seizoen van Martín kan zijn bij zijn team. "Persoonlijk denk ik dat Jorges tijd bij Pramac een beetje ten einde komt, of je het nu leuk vindt of niet", zei Borsoi. "Hij rijdt hier al vele jaren. De volgende stap moet een fabrieksmotor zijn, dat kan bij Ducati of een ander merk."

Het management van Ducati heeft ook meermaals aangegeven dat Martín een fabriekszitje verdient bij het Italiaanse merk. Aangezien Francesco Bagnaia onlangs zijn contract heeft verlengd en tot en met 2026 op de fabrieksmotor blijft rijden, wordt het een spannende strijd om het tweede zitje. Ducati heeft namelijk ook al Moto2-rijder Fermin Aldeguer vastgelegd voor 2025, al moet het merk nog wel kijken bij welk team het talent gestald zal worden. Daarnaast maakt Enea Bastianini door zijn goede seizoenstart ook nog aanspraak op het Ducati-zitje waar ook Martín op zit te jagen. Naar verwachting zal Aldeguer nog niet direct bij het fabrieksteam terechtkomen, maar een zitje bij Pramac krijgen. Dat team zou dus naar verluidt een overstap naar Yamaha- of KTM-motoren overwegen, mits er een goede deal op tafel komt.