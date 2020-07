Alex Marquez: "Honda geeft mij vertrouwen dat ik nodig heb"

De jongste van de Marquez-broers kwam zaterdag aan het eind van de kwalificatie ten val en moest als gevolg daarvan helemaal achteraan starten tijdens de GP van Andalusië. Hij eindigde op de achtste plaats op negentien seconden van racewinnaar Fabio Quartararo. Dat was een verbetering van acht seconden ten opzichte van zijn debuutrace tijdens de Spaanse GP, toen hij twaalfde werd.

Gevraagd of Marquez als enige Repsol Honda-rijder op de grid druk voelde in zijn tweede MotoGP-weekend, zei hij: “Nee, racen blijft racen. Ik kreeg geen druk van Honda of van Alberto Puig [teambaas] of van [HRC-baas Tetsushiro] Kuwata-san. Deze mensen geven me het vertrouwen dat een debutant nodig heeft. Het is goed om te werken met mensen die de sport snappen en ook weten wat een rookie meemaakt. De positie [in de race] was voor mij en het team niet belangrijk. Het was belangrijk om de achterstand te verkleinen ten opzichte van de eerste rijder. Dat hebben we gedaan. We zijn in vergelijkbare omstandigheden flink vooruitgegaan. Dat moesten we doen. Nu gaan we naar Brno en dat is een van mijn favoriete circuits. Daar wil ik sneller zijn, dichter op m’n voorgangers zitten en iets meer genieten van het rijden.”

De GP van Andalusië was afgelopen zondag een behoorlijke slijtageslag. Slechts 13 van de 21 starters bereikten de finish, Marquez koos er in de slotfase voor een tandje terug te nemen. “In de vierde training was ik veel sneller dan tijdens de race, maar dan rijdt iedereen normaal gesproken langzamer. Alleen Fabio had van begin tot eind een aardig goed tempo”, vervolgde hij. “De anderen waren een stuk langzamer. Het was ook behoorlijk warm, dus ik zat er niet slecht bij. Het was eenvoudig om te crashen, ik heb de controle in eigen hand gehouden. Ik had op een bepaald moment in de race wel wat sneller kunnen zijn, maar het was moeilijk genoeg de finish van de race te halen. Het was te makkelijk om een fout te maken. Ik kon sneller, maar het risico was te groot. Ik heb een goed ritme gevonden en dat heb ik tot het einde vastgehouden.”