Quartararo na nieuwe zege in Barcelona: “Ik groei nog elke week"

Met een overtuigende, dominante overwinning deed Fabio Quartararo zondag uitstekende zaken in het wereldkampioenschap. Aleix Espargaro morste punten door een blunder, Enea Bastianini en Francesco Bagnaia haalden door crashes de finish niet. Regerend wereldkampioen Quartararo heeft nu een voorsprong van 22 punten op Espargaro, die de tweede plek vastgehouden heeft. Het was een demonstratie van de man uit Nice, die deze race in feite meer als zijn thuiswedstrijd zag als de manche van een paar weken geleden in Le Mans.

“Na de vrijdag was ik hier met een top vijf tevreden geweest”, zegt Quartararo, die herhaalde wat hij een week geleden in Mugello ook al zei. “Ik geloof dat dit een van mijn betere races was. Momenteel heb ik dat gevoel elke week, dat ik nog steeds aan het groeien ben. Elke week begrijp ik beter hoe ik met deze motor snel en constant kan racen. Ik heb werkelijk het idee dat ik nog elke week groei en dat ik met grote stappen beter aan het worden ben.”

Een marge van ruim zes seconden was genoeg om in de tweede helft van de wedstrijd te kunnen managen. Jorge Martin werd tweede, maar de achtervolgers hadden de hele wedstrijd geen antwoord op het tempo van de Yamaha-kopman. De start was echter doorslaggevend, vindt Quartararo. “Ik moest hoe dan ook als eerste de eerste bocht in. Ik remde echter zo laat dat ik dacht dat ik de bocht niet zou halen. Ik moest extreem hard remmen. Toen ik na een paar ronden zag hoe groot mijn voorsprong was, kon ik het niet geloven. De eerste bocht was echt belangrijk.”

De twee wedstrijden in Mugello en Barcelona liggen Yamaha en Quartararo niet, maar toch heeft de coureur in de afgelopen zeven dagen 45 van de 50 beschikbare punten gehaald. “Dat is natuurlijk bijna perfect”, zegt hij. “Zo had ik nog niet gerekend.”