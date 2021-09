Espargaro baalt van beschamende Aragon GP: “Ik was heel langzaam”

De teamgenoot van Marc Marquez kwam met goede moed naar Aragon nadat hij twee weken eerder in Silverstone zijn beste weekend van het seizoen afwerkte. De omstandigheden tijdens de Britse Grand Prix speelden Espargaro in de kaart, afgelopen weekend waren de rollen in het warme Spanje omgedraaid. De kwalificatie was nog solide, maar Espargaro viel in de Grand Prix terug naar de dertiende plaats. Hij kon het tempo niet volgen op een circuit waar de grip traditioneel gezien vrij laag is. Net als met andere problemen denkt Espargaro dat het vooral ligt aan een gebrek aan ervaring met de Honda.

“Het is volgens mij een kwestie van ervaring”, reageerde Espargaro op de vraag hoe de problemen in de hitte opgelost kunnen worden. “Dat is het enige denk ik, je moet veel uren kunnen rijden en dan weet je hoe een motor reageert op de hitte en weet je wat je moet doen. Als het kouder is of als er veel grip is, dan weet ik hoe ik met deze motor moet rijden en snel ben. Ik ben een van de snelste rijders in de kwalificatieruns, dat is een goed teken. Zonder crashes kan ik vrij snel zijn als ik alleen rijd. Ik moet vooral sneller worden in deze warme omstandigheden, nu ben ik heel langzaam en dat is beschamend. Ik voel me slecht dat ik niet goed presteer… Ik heb geen fouten gemaakt, maar ik weet gewoon niet hoe ik sneller moet zijn in deze omstandigheden. Het is pijnlijk omdat het in Misano waarschijnlijk net zo warm gaat zijn, dat gaat ook lastig worden. Het kan niet zo zijn dat ik elke keer moeite heb als het zo warm is en er weinig grip is, dat mag gewoon niet.”

"Ik doe dingen verkeerd, het is slecht”

Espargaro gaf vervolgens meer details over wat er precies gebeurt als hij de RC213V moet besturen in warme omstandigheden. “Je krijgt een agressief gevoel, het is alsof de motor wil drijven”, vervolgde hij. “Je kunt niet remmen waar je dat wil, je hebt altijd het gevoel dat de achterkant weg gaat glijden en grip verliest. Omdat de achterkant niet goed werkt, heb je ook aan de voorkant problemen. Met andere motoren had ik mogelijkheden om dit soort dingen te voorkomen en de bocht op een andere manier aan te vallen of de exit te verbeteren. Maar nu is het kansloos. Er was een moment in de race waar ik iets beter reed dan de coureurs voor me, maar ik was nog steeds heel langzaam. Ik reed 1.49.1 terwijl ik 1.48.5 zou moeten rijden. Dat is een groot verschil, we doen dus iets verkeerd. Ik doe dingen verkeerd, het is slecht.”