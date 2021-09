Zarco zeventiende in Aragon: "Verliezer van de dag"

De satellietcoureur van Ducati leek aan het begin van dit seizoen als herboren toen hij meerdere podiumplekken scoorde en zelfs aan de leiding stond in het klassement. Kort voor de zomerstop liep het spaak en na de vakantie heeft de Fransman zich nog niet kunnen herstellen. Door een overwinning van Pecco Bagnaia en de derde plaats van Joan Mir staat Zarco nu vierde op 24 punten van de tweede plaats in het klassement. Zarco eindigde zondag als zeventiende, maar denkt dat het nog altijd mogelijk is om zich te mengen in de strijd voor de tweede plaats in het klassement.

“Ik heb het gelukkig aan het begin van dit seizoen vrij goed gedaan, als ik nu kijk naar het kampioenschap zie je dat Pecco en Mir het heel goed doen”, reageerde Zarco op een vraag of hij nog kans ziet om tweede te worden in het kampioenschap. “In Aragon was ik de verliezer van de dag, maar ik heb gedaan wat ik kon. Het loopt op dit moment niet zo lekker en dat komt vanzelf terug. Het podium van het kampioenschap is een mooi doel, daar blijf ik voor pushen.”

Zarco was de enige coureur die op de medium compound voorband aan de race begon. Alle andere starters begonnen met de hardste variant. Deze keuze werd gemaakt op basis van de verwachting dat het kouder zou zijn dan het daadwerkelijk was, ook vond Zarco het gevoel met de hardste voorband niet geweldig. “De keuze voor de voorband werd niet genomen vanwege m’n arm”, vervolgde Zarco, die last heeft van een opgepompte arm. “Het gevoel met de hardste voorband was niet top, de medium voelt over het algemeen best goed en ik had niet gedacht dat het zo warm zou zijn. We hadden een goede race kunnen rijden, maar het was zo heet. Ik denk overigens niet dat het met de hardste voorband veel beter gegaan was. Mijn keuze was veilig. Het was niet echt een beperkende factor voor mij, maar er was wel wat anders en ik had niet de kracht om dat te compenseren.”