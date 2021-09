Michelin blijft tot eind 2026 exclusieve bandenleverancier MotoGP

Na het vertrek van Bridgestone uit de MotoGP na afloop van het seizoen 2015, werd Michelin aangetrokken als de nieuwe exclusieve bandenleverancier. Het Franse bedrijf had in 2017 al een verlenging van het contract ondertekend en zou daardoor tot eind 2023 de exclusieve bandenfabrikant in de klasse blijven. Woensdag bracht de MotoGP naar buiten dat de overeenkomst opnieuw is opengebroken. Michelin blijft hierdoor zeker tot en met 2026 banden leveren aan het kampioenschap.

“We zijn trots om onze samenwerking met Michelin tot in ieder geval 2026 voort te zetten”, zei Carmelo Ezpeleta, CEO van MotoGP-promotor Dorna. “Michelin is een vitale partner van de MotoGP sinds ze in 2016 bandenleverancier zijn geworden van de hoogste klasse. Ze helpen ons met het creëren van een van de meest competitieve tijdperken in de historie van de Grands Prix. Ik ben verheugd dat onze samenwerking verlengd wordt tot een decennium en hoop dat we samen kunnen blijven bouwen. Deze overeenkomst is voor iedereen in dit kampioenschap fantastisch nieuws.”

Ook bij Michelin zijn ze tevreden dat de samenwerking met de MotoGP is verlengd. “We zijn trots op de technische progressie die we met onze producten hebben geboekt, evenals de vele records die we met onze partners hebben verbroken”, zei topman Florent Ménégaux. “Dit kampioenschap biedt fans een beklijvend spektakel en is toegankelijk via digitale platforms die ongeëvenaard zijn in de motorsport. Een partner zijn van de MotoGP vertegenwoordigt een waardevolle kans voor Michelin om het publiek en de deelnemers te betrekken bij onze visie, het merk, de banden en de innovatie.”