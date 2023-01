Dani Pedrosa maakte in 2013 kennis met rookierijder Marc Marquez als teamgenoot. Pedrosa werd dat jaar gezien als kanshebber voor de titel, maar uiteindelijk werd zijn landgenoot de jongste MotoGP-kampioen ooit. Tijdens hun vijfjarige samenwerking won Marquez vier van zijn zes kampioenschappen in de raceklasse. In 2019 won hij zijn vooralsnog laatste titel, waarna hij drie teleurstellende jaren bij het team heeft meegemaakt. Marquez stond gedurende deze periode veelvuldig langs de kant door een zware blessure aan zijn rechterarm. Vier operaties verder en de 29-jarige coureur hoopt in 2023 zijn magie op de Repsol Honda weer te kunnen laten zien.

Marc Marquez en Dani Pedrosa als teamgenoten in actie. Foto: Repsol Media

Ducati heeft na een sterke tweede seizoenshelft in 2022 de beste kansen in 2023, maar volgens Pedrosa moet men een fitte Marquez nooit onderschatten. “Als Marc zich fysiek goed voelt en hij de motor redelijk goed begrijpt, dan kan hij de plannen van Ducati wel eens gaan verpesten. Hij is echt onvoorspelbaar. Hij kan dingen realiseren op manieren die je niet verwacht.” Pedrosa weet hoe afhankelijk Honda is van de kwaliteiten van Marquez. “Ze vertrouwden altijd op hem en ze negeerden de andere coureurs. De andere Honda-rijders konden niet op de motor rijden zoals Marquez dat deed.”

Speciale gave

Pedrosa blikt in de DAZN-documentaire Cuatro Tiempos terug op zijn samenwerking met Marquez bij Honda. “Hij was een bijzondere coureur. Ik was niet in staat om de dingen te doen die hij deed. Ik zou alles gebroken hebben als ik zou vallen zoals hem. Ik wist dat ik een groter risico liep.” Pedrosa vertelt dat hij op een goede dag erg snel was, maar dat hij ook zijn mindere dagen kende. “Bij hem was dat niet het geval. Hij had een speciale gave om te winnen met een motor die niet perfect was.”