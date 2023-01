Alex Marquez teleurgesteld dat Honda hem naar LCR degradeerde

Na het plotselinge vertrek van Jorge Lorenzo trok Repsol Honda tweevoudig wereldkampioen Alex Marquez aan om naast zijn oudere broer Marc te racen in het fabrieksteam. Maar nog voordat het seizoen op gang kwam, tekende de coureur een fabriekscontract voor 2021 bij satellietteam LCR. Zo maakte hij bij Repsol Honda plaats voor Pol Espargaro. Marquez was in 2020 de enige coureur die een podium scoorde voor Honda, maar had de twee seizoenen daarna de grootste moeite met de RC213V. Terugkijkend op zijn tijd bij Honda vond Marquez de beslissing van de directie hem naar LCR te sturen “moeilijk te accepteren”.

“Ik was het er eerlijk gezegd niet mee eens”, zegt Marquez. “Maar ik respecteerde het wel, ik begreep ook de positie waarin Honda zich bevond. We kunnen het verleden niet veranderen. De beslissing viel me rauw op mijn dak, ik heb niet het gevoel dat ik echt iets heb bijgedragen aan het team en aan Honda toen ik bij LCR zat. De dagen dat ik voelde dat ik iets zou kunnen toevoegen, deed Honda er niets mee. Dat was lastig, maar ik moest het accepteren. Ik heb veel geleerd, ik ben Honda dankbaar dat ze mij deze kans gaven. We kunnen het verleden niet meer veranderen, we kijken uit naar de toekomst.”

Ondanks dat koestert Marquez geen wrok jegens Honda en stelt hij dat zijn band met de fabriek goed blijft. “Ik heb altijd een goede band gehad met Honda, ik had geen problemen. Het satellietteam en het fabrieksteam zijn niet hetzelfde. Je kunt een contract hebben als fabrieksrijder, maar dat is niet hetzelfde. Bij een satellietteam komen de onderdelen altijd later, je kunt meer last hebben van de problemen die er spelen bij de motor. Maar mijn band met Honda blijft goed, ik ben dankbaar dat ik dankzij hen mocht opstappen naar de MotoGP. Ik won ook met ze in Moto3.”

De jongste van de Marquez-broers rijdt in 2023 voor Gresini Ducati. Tijdens de november-test in Valencia voelde de coureur “zich gelijk thuis” op de GP22.