Na het vertrek van Suzuki uit de MotoGP tekende Joan Mir in de tweede helft van 2022 een tweejarig contract bij Repsol Honda. Het team wilde hem eigenlijk al hebben voor zijn debuut in de klasse, maar drie jaar later is het alsnog zover. Ondanks dat de prestaties de afgelopen periode niet best zijn, is het team nog altijd de meest in het oog springende formatie op de grid. Dat was direct voelbaar toen Mir tijdens de Valencia-test debuteerde. “Onderdeel zijn van dit team geeft zeker meer druk, alleen winnen is goed genoeg”, zegt Mir in zijn eerste interview als Honda-coureur. “We weten dat we in een moeilijke fase zitten, maar de aanpak blijft hetzelfde: we moeten zo snel mogelijk deze kleuren weer naar de plek brengen waar ze horen.”

Terwijl Marc Marquez zijn onvrede niet kon verbergen in Valencia, stond de dag van Mir vooral in het teken van wennen aan zijn nieuwe omgeving. “Mijn eerste indrukken van het team waren erg goed. Als je van een ander team overstapt, moet je weer wennen aan de mensen en de werkwijze. Die is hier compleet anders dan wat ik gewend was, maar ik vind het fijn. Er waren tijdens de test veel mensen in de pitbox en dat is mooi. We hebben een goede test gehad, het voelde alsof het een eerste schooldag was.”

Mir geniet van uitdaging

Honda is de laatste jaren flink afgegleden. Na de wereldtitel van Marquez in 2019 kwam het team in grote problemen toen de kopman vanwege een zware blessure wegviel. Aanvankelijk leek 2022 het jaar van de ommekeer voor Honda, maar niets bleek minder waar. De crisis bij het team bereikte een kookpunt met Marquez, die vroegtijdig terugkeerde om extra ontwikkelingswerk te verrichten. “Je moet altijd optimistisch zijn aan het begin van een nieuwe missie, we hebben in het team allemaal de wil om goed te starten. Persoonlijk geniet ik van zo’n uitdaging en wil ik zoveel mogelijk leren. Hoe is het team, hoe werkt de motor, hoe zijn de mensen… Ik genoot van de test en het proces, ik kijk er naar uit om meer mensen te leren kennen.”

Waar de Suzuki bekend stond als een makkelijke machine, is de Honda misschien wel de moeilijkst te besturen motor op de huidige MotoGP-grid. In de voorbereiding legt Mir daarom de focus meer op het fysieke aspect. “Ik heb iets meer intensiteit toegevoegd”, zegt hij. “Elk jaar probeer je iets beter in vorm te komen, de intensiteit iets te verhogen. Dit jaar was dat zeker nodig omdat ik weet dat de Honda een fysieke motor is. Ik houd van technische en fysieke trainingen, dit jaar ligt de focus vooral op de fysieke trainingen. Maar over het algemeen heb ik niet veel veranderd.”