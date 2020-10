Crutchlow: “Geen fout om Marquez naar LCR te sturen”

De Moto2-kampioen van vorig seizoen werd als vervanger van Jorge Lorenzo naar het fabrieksteam gehaald, maar kreeg al voor de start van het seizoen te horen dat hij in 2021 voor LCR Honda zou rijden. Pol Espargaro werd aangetrokken om Marc Marquez bij het fabrieksteam te vergezellen. In de afgelopen twee weken heeft de jonge Marquez zijn status bevestigd door in twee races op rij het podium te halen. In een vochtig Bugatti Circuit in Le Mans eindigde hij als tweede, een week later was het op een zonnig Aragon weer raak. Toen vocht hij in de slotfase van de race nog om de overwinning met Suzuki-coureur Alex Rins.

Was de beslissing van HRC te voorbarig? Crutchlow, die na dit seizoen het veld moet ruimen bij Honda, durft erover te twisten. “Nee, ik denk dat ze bij Honda hun instinct gevolgd hebben”, aldus Crutchlow. “Ze hebben hun instinct gevolgd met de kennis die ze hadden en wat ze weten over het kampioenschap. Ik denk dat er verder niets mis mee is. Nu hebben we gezien dat Alex zijn plek in de MotoGP verdient, hij heeft recht op het zitje in het team waar hij nu rijdt. Nu heeft hij een contract bij Honda en krijgt hij volgend jaar een fabrieksmotor tot zijn beschikking. Ik denk dat ik nu bij een heel goed team zit en ik denk dat hij het daar ook gewoon heel goed gaat doen. Natuurlijk hebben ze [bij het fabrieksteam] alle middelen, maar ik denk dat hij zich daar bij LCR geen zorgen over hoeft te maken.”

Honda bevestigde donderdag voorafgaand aan de Grand Prix van Teruel dat Crutchlow’s huidige teamgenoot Takaaki Nakagami volgend seizoen bij LCR blijft en een meerjarig contract getekend heeft. Crutchlow is blij voor de 28-jarige piloot: “We wisten allemaal wel dat hij weer bij Honda zou tekenen”, vervolgde de man afkomstig uit Coventry. “Hopelijk heeft hij er een goede deal uit gesleept, hij doet het dit jaar heel goed. Dat gezegd hebbende, hij heeft nog geen podium gehaald. Maar toch rijdt hij heel erg goed. Daar bestaat geen twijfel over, misschien kan hij het dit weekend wel flikken.”